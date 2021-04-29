" التربية" تنفي صحة انتهاء العام الدراسي الشهر المقبل

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

نفت وزارة التربية والتعليم صحة المعلومات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول تقليص العام الدراسي الجاري، وانتهاء من تدريس المناهج في 25 مايو المقبل.

وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، دون الالتفات للشائعات.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي تم تداول رسائل بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليص العام الدراسي، وهي أن آخر يوم لدوام الطلبة في 25 من مايو المقبل، وستكون الامتحانات فقط للصف الثالث الثانوي، وآخر يوم الدوام الهيئة التدريسية 26 من يونيو المقبل، إضافة إلى أن بداية الدوام للهيئة التدريسية للعام الدراسي الجديد في 25 من يوليو، ودوام الطلبة في الأول من أغسطس، وينتهي الفصل الدراسي الأول في أكتوبر 2021.

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