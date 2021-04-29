6 جهات تقدم منحاً دراسية للطلبة العام المقبل

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

استعرضت وزارة التربية والتعليم، عبر منصتها في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب (الافتراضي)، الذي انطلق، أول من أمس، عدداً من المنح الدراسية المقدمة من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأكاديمية أدنوك الفنية، وجامعة عجمان، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وجامعة السوربون، وجامعة أبوظبي.

ويهدف عرض المنح من المؤسسات المختلفة للطلاب إلى تشجيعهم على متابعة دراستهم الجامعية، ورفع الكفاءة الأكاديمية للمجتمع وبناء كوادر وطنية من مختلف التخصصات، كما تسهم في مسيرة ارتقاء العملية التعليمية والطلبة والمجتمع، كونها تعد واحدة من أشكال الدعم العلمي، التي تسمح للطالب بمتابعة تحصيله وزيادة مستواه العلمي، بالإضافة إلى بناء كوادر وطنية في مختلف التخصصات والبرامج الدراسية، وفق أرقى المعايير.

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أكدت اللجنة المنظمة لفعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2021 على نجاح النسخة الافتراضية للمعرض بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لاسيما في ظل الإقبال الكبير من الطلبة وأولياء الأمور والباحثين عن استكمال دراستهم الجامعية بحيث زار منصة المعرض أكثر من 2500 زائر. وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض عبدالله النعيمي، إن نجاح المعرض وتميزه جاء نتيجة الاعتماد على المحاكاة الواقعية والتواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة والزوار. (عجمان - البيان)

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