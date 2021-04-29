مسؤولون: الإمارات قدمت نموذجاً متفرداً بمواجهة كورونا

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أكد مسؤولون خلال جلسة رمضانية نظمتها الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن بعد، بعنوان «لا تشلون هم... إبداعات وطنية لخط الدفاع الأول»، أن الإمارات قدمت نموذجاً فريداً في مواجهة جائحة كورونا، وقد تمثلت في رعاية القيادة الرشيدة إلى كل من يعيش على أرض الإمارات، وأشاروا إلى أن المجتمع ومؤسسات الدولة، قد شكلوا نقلة نوعية في تعزيز القدرات لمجابهة التحديات التي ترتبت على جائحة «كوفيد 19».

وقد حضر الجلسة أمل العفيفي، وتحدث فيها كلٌ من: البروفيسور مها بركات المدير العام لمكتب فخر الوطن، والدكتور حمد اليحيائي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم، وحمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وتنمية الموارد بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، محمّد عمير المشغوني مدير إدارة الخدمات المؤسسية بهيئة المساهمات المجتمعية»معاً«، وطالب محمد الشحي مستشار بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعبد الله عبد الكريم الريسي المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة بوكالة أنباء الإمارات، والدكتورة شرينة خميس المزروعي مدير إدارة تعزيز الصحة وبرامج الصحة العامة بمركز أبوظبي للصحة العامة، وأدار الجلسة الدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وحضرها لفيف من القيادات التربوية والأكاديمية وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والجمهور.

وأشادت العفيفي بتوجيهات القيادة الرشيدة ورعايتها لهذا النموذج الإماراتي الفريد. وقال الدكتور خالد العبري، إن هذه الجلسة تمثل إضافة نوعية لما تحقق من منجزات في مواجهة الجائحة. ومن جانبها قدمت البروفيسور مها بركات نبذة شاملة حولة رسالة وأهداف وجهود مكتب فخر الوطن. ومن جانبه تطرق اليحيائي إلى جهود وزارة التربية والتعليم خلال جائحة كورونا والتي تضمنت تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.

كما أكد حمود عبد الله الجنيبي، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعتبر جهة مساندة للسلطات الرسمية في كل الأحوال والظروف. وذكرالمشغوني: أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية معاً برنامج»معاً نحن بخير«، في استجابة سريعة لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة»كوفيد 19«.

من جانبه قال طالب الشحي:الأزمة العالمية كورونا أظهرت مدى اهتمام وطننا بالإنسان في الداخل والخارج.

وفي السياق تحدث عبد الله عبد الكريم عن دور الإعلام في تعزيز الرسائل الإيجابية والتلاحم المجتمعي.

وقالت شرينة المزروعي: دورنا كجزء من خط الدفاع الأول كان له أثر كبير في إنجاح تجربة إمارة أبوظبي في مواجهة جائحة»كوفيد 19".

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