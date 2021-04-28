جامعة أبوظبي تعزز مهارات تحليل البيانات ولغة بايثون للبرمجة بين أفراد المجتمع

المصدر: أبوظبي - البيان

تقدم جامعة أبوظبي ضمن مبادرة «نستثمر في مجتمعنا» لأفراد المجتمع دورة مجانية بعنوان «بايثون لعلوم البيانات»، بالتعاون مع شركة «آي بي إم IBM»، الرائدة في الحلول السحابية والمعرفية، تقدم فهماً أساسياً للغة برمجة بايثون وتعزز معرفة المشاركين بها في غضون ساعات، وذلك بمشاركة أكثر من 840 شخصاً، حيث أتم حتى الآن حوالي 150 شخصاً متطلبات الدورة كاملة.

وجاء تقديم الدورة كجزء من سلسلة من الدورات التدريبية الافتراضية التي أطلقتها الجامعة في إطار مبادرة «نستثمر في مجتمعنا»، وتم تصميم الدورة لتستقطب الأفراد المهتمين بكتابة نصوص «بايثون» وإجراء تحليل البيانات العملي الأساسي، بالإضافة إلى الراغبين في تعزيز مهاراتهم المهنية ولديهم الفضول لحل المشكلات المعقدة في مختلف القطاعات.

وشهدت الدورة انضمام العديد من المشاركين من طلاب المدارس الثانوية وطلبة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أعضاء الفرق القيادية والإدارية في عدد من الشركات.

وقال الدكتور حمد العضابي، مدير حرم جامعة أبوظبي في العين: «تقع البيانات وتحليلها في صميم الاقتصاد الرقمي الذي يشهده العالم اليوم، وقد تطورت لغة «بايثون» لتصبح واحدة من أكثر لغات البرمجة شيوعاً على مستوى العالم خلال العقد الحالي ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على المحترفين الذين لديهم القدرة على التعامل مع البيانات وإجراء التحليلات الهادفة ذات الصلة. وسيسهم تعاون جامعة أبوظبي مع «آي بي إم» التي تُعد من كبرى الشركات الرائدة المزودة للتكنولوجيا في تمكين الطلبة والمهنيين في الإمارات من تحقيق آفاق جديدة في مستقبل التكنولوجيا».

وأضاف العضابي: «نحرص في جامعة أبوظبي على توفير فرص أكاديمية مهمة لتشجيع أفراد المجتمع على إثراء مخزونهم المعرفي من خلال تقديم دورات تستعرض تقنيات ناشئة ترتبط بالمهارات الأكثر صلة والأكثر طلباً في سوق العمل حالياً بما في ذلك علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها من التقنيات».

وحصل المشاركون الذين أتموا الدورة بنجاح على «شارة رقمية» من شركة «آي بي إم» في علوم البيانات والتي تعزز مهاراتهم التقنية، وتنمي إمكاناتهم الوظيفية وتتيح لهم الحصول على فرصة وظيفية واعدة. ومع إتمام الدورة، يطور المشاركون أساساً متيناً وفهماً عميقاً للتعامل مع البيانات وتحليل مجموعات بيانية حقيقية من خلال «بايثون».

ويتكون منهج الدورة التدريبية من خمس وحدات هي: أساسيات «بايثون»، وهياكل بيانات «بايثون»، وأساسيات برمجة «بايثون»، والعمل مع البيانات في «بايثون»، والعمل مع «نومبي آريس».

وأطلقت جامعة أبوظبي العام الماضي سلسلة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت في إطار أحدث مبادراتها «نستثمر في مجتمعنا»، حيث قدمت المبادرة عدداً كبيراً من ورش العمل والدورات التعليمية أسبوعياً التي استهدفت المعلمين والمهنيين وطلبة المدارس الثانوية، كما قدمت دعماً إرشادياً للطلبة المهتمين بمواصلة تعليمهم العالي.

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