زكي نسيبة:أهداف طموحة لتطوير جامعة الإمارات

المصدر: العين - البيان

عقد مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعه الأول برئاسة معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم معاليه في بداية الاجتماع بالشكر والتقدير إلى سعيد أحمد غباش خلال فترة رئاسته للجامعة على الجهود التي بذلها في تطوير المسيرة الأكاديمية لجامعة الإمارات. كما تقدم بالشكر لأعضاء المجلس بتشكيلته السابقة.

وأضاف معاليه في كلمته الترحيبية بأعضاء المجلس الجديد: يشرفني ويسعدني أن ألتقي بكم، لأعبر عن امتناني العميق نيابة عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وعني شخصياً لقبولكم الانضمام إلينا في مجلس الجامعة لدعمنا في تحقيق أهداف طموحة وضعناها لتطوير جامعة الإمارات. وأكد سعي الجامعة في تعزيز دورها الريادي بصفتها الجامعة الوطنية الأم، وذات رؤية مستقبلية تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وما يستلزمه من النظام التعليمي مواكبة هذه الاستراتيجية وتطوير المنظومة التعليمية.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة وهم: معالي مريم بنت محمد المهيري وزير دولة للأمن الغذائي، وسعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وطارق عبد القادر بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، ومنى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدكتور عبدالله محمد الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية، وفيصل عبد العزيز البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة، وطيبة عبد الرحيم الهاشمي الرئيس التنفيذي لأدنوك للغاز الحامض، والأستاذ اللورد آيجاي كيكار Chairman, UCL Partners and Professor of Surgery, University College London، والدكتور محمد علي الشرياني، وآمنة الشامري العجمي، محلل تخطيط رئيسي/ مشاركة الموظفين، كممثلة عن فئة الشباب.

وتم خلال الاجتماع اختيار معالي مريم بنت محمد المهيري وزير دولة للأمن الغذائي نائباً لرئيس المجلس، في حين تم اختيار أعضاء اللجان الدائمة لمجلس جامعة الإمارات، ولجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الشؤون الأكاديمية.

ريادة وتميز

وتناول المجلس في اجتماعه الأول لهذا العام الأكاديمي عدداً من الموضوعات التي تستكمل مسيرة الريادة والتميز الأكاديمي على المستوى الإقليمي والعالمي وفق خطتها الاستراتيجية، حيث تم عرض تقرير عن أبرز إنجازات الجامعة للعام الأكاديمي 2020/2021 والتي تناولت: مؤشرات الأداء الأكاديمي، ومؤشرات أداء البحوث، وتصنيف الجامعة كأولى جامعات الدولة على مستوى الجامعات المحلية وتقدمها على مستوى الجامعات الدولي وفق مؤشر التايمز العالمي.

وتم إقرار مجموعة من القرارات والمبادرات التي تعزز خطة الجامعة في تطوير واستحداث برامج علمية متطورة تتواءم مع احتياجات سوق العمل. إضافة إلى موضوعات أخرى والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز مسيرة الريادة والتميز.

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