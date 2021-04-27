مدارس الإمارات الوطنية تفتتح فرعها الجديد في دبي العام الدراسي المقبل

المصدر: وام

أعلنت مدارس الإمارات الوطنية افتتاح فرعها الجديد في إمارة دبي ابتداء من العام الدراسي المقبل 2021 - 2022 في المراحل الصفية من الروضة وإلى الصف الخامس الابتدائي كمرحلة أولية.

وتم تصميم المدرسة الجديدة في منطقة الخوانيج (1) وفقا لأحدث المعايير الدولية والمتبعة من قبل مدارس الإمارات الوطنية ..وتم تصميم الفصول الدراسية والمرافق والقاعات والملاعب الخارجية والمكتبات بمواصفات معمارية حديثة تشكل بيئة تعليمية جاذبة وملبية لكافة احتياجات الطلبة.

وأكد معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية أن مدارس الإمارات الوطنية نجحت في ترجمة رؤى وطموحات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إلى صرح تعليمي وطني بارز يعلي من القيم ويبني الشخصية الطلابية المنتمية لوطنها المعتزة بإرثها وتراثها وهويتها الوطنية المنفتحة على العالم والمتطلعة لمواكبة العصر والتفاعل مع ما يشهده من تطور في جميع المجالات.

من جانبه كشف الدكتور كينيث فيدرا مدير عام مدارس الإمارات الوطنية أن الفرع الجديد في إمارة دبي سيعتمد برنامج البكالوريا الدولية كمنهج للتدريس وسيسعى للحصول على الاعتماد من منظمة البكالوريا الدولية كباقي فروع المدارس المعتمدة من المنظمة والموجودة في الدولة.

وأكد أن مدارس الإمارات الوطنية في فرعها في إمارة دبي ستتبنى أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلم وستعمل على رفد الطلبة ببرامج تعليمية تنمي شخصيتهم وتمكن فيهم الاعتزاز بتراثهم الثقافي ضمن مبنى مدرسي مطور مع استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا لدعم وتطوير العملية التعليمية.

وقال إن المدرسة الجديدة ستصل قدرتها الاستيعابية إلى ثلاثة آلاف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية، مشيرا إلى أن مدارس الإمارات الوطنية قامت بتخريج أكثر من ثلاث آلاف طالب وطالبة حتى هذا العام الأكاديمي الذين قاموا بالالتحاق بأعرق الجامعات العالمية والمحلية.

وأضاف فيدرا أن المدارس بفرعها الجديد في دبي توفر لطلبتها التعليم النوعي من الروضة وحتى الصف الخامس الابتدائي في عامها الدراسي الأول وسيقوم المجمع باستقبال الطلبة في المرحلتين الاعدادية والثانوية خلال الأعوام القادمة بإذن الله وفق خطة تطوير وتوسيع معتمدة.

يذكر أن مدارس الإمارات الوطنية قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من مؤسسة كوغنيا لبرنامج الدبلوم الأمريكي إضافة إلى الاعتماد من منظمة البكالوريا الدولية لبرامج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في فروعها الآخرى كما أن مدارس الإمارات الوطنية تعتبر إحدى المدارس المعتمدة من منظمة اليونسكو.

وحصلت المدارس على عدة جوائز أكاديمية عالمية ومحلية منها تحدي القراءة العربي وجائزة خليفة التربوية وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وجائزة الشارقة للتميز التربوي خلال الأعوام الماضية.

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