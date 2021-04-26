استعراض تجربة أبوظبي الرائدة في التعامل مع «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرض طلبة من قسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي ورقة علمية حملت عنوان «مرونة المدن وجائحة كوفيد 19 – أبوظبي كمثال حي» في مؤتمر عالمي ركز على «التخطيط العمراني في ظل الإغلاقات الشاملة»، نظمته الجمعية الدولية للتخطيط والتهيئة العمرانية والتنمية المستدامة.

وتم استعراض الورقة البحثية أمام لجنة تحكيم خلال المؤتمر الدولي، حيث حظيت باهتمام لافت، وتمت دعوة الطلبة لنشر الورقة البحثية في «المجلة الدولية للتخطيط والتهيئة العمرانية والتنمية المستدامة»، أحد المجلات العلمية المدرجة ضمن الربع الثاني في تصنيف «سكوبس» العالمي الذي يُعد أكبر قاعدة بيانات للملخصات والاقتباسات في الأدبيات التي يتبادلها ذوو الاختصاص.

إدارة المخاطر

ويكشف البحث عن التحديات المحتملة التي قد تواجهها البلدان في جميع أنحاء العالم في ظل الجائحة، بما في ذلك إدارة المخاطر والبنية التحتية والموارد، مقدماً دراسة حالة عن دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص تستعرض النهج المرن الذي اتبعته أبوظبي لمواجهة جائحة كوفيد 19.

وتهدف الورقة البحثية، التي تركز على الجانب المعماري والحضري، إلى دراسة الطاقة الاستيعابية للمباني الكبيرة وكيف يمكن تحويلها إلى مساحات واسعة ذات معايير صحة عالية ومستويات تعقيم متميزة لاستيعاب حالات الطوارئ الطبية خلال مواجهة الأوبئة.

خطة شاملة

ومن جهة أخرى، تقدم الورقة البحثية خطة شاملة في أحد أحياء مدينة أبوظبي الذي أخذته كعينة توضح فيه توزيع ومواقع المساحات الكبيرة والمباني المحتملة، والتي تم اختيارها بناءً على معايير محددة بما في ذلك إمكانية الوصول، والقرب، والطاقة الاستيعابية، ونطاق الخدمات، ومرونة الخطط/‏التخطيط بالإضافة إلى الجوانب التقنية ذات الصلة.

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