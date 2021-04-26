20 % خصماً لحاملي «إسعاد» من مدرسة جيمس البرشاء

المصدر: دبي - البيان

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، إلى عروضها في القطاع التعليمي، مدرسة «جيمس البرشاء الوطنية» الواقعة في منطقة «البرشاء» بدبي.

وتضمنت استمارة تقديم العروض التي وقعتها منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، تقديم عرض حصري لحاملي البطاقة بنسبة 20% من تكلفة رسوم الدراسة السنوية لكافة المراحل الدراسية للعام الدراسي 2021 - 2022 على ألا يضاف العرض إلى أي خصومات أو عروض أخرى.

وتعد مدرسة «جيمس البرشاء الوطنية»، من المدارس التي تحظى بسمعة طيبة في دبي، والتي تعتمد المنهاج البريطاني في برامجها، وانضمامها إلى برنامج «إسعاد» سيعزز نسبة الخيارات التعليمية المتاحة أمام حاملي البطاقة وأسرهم.

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