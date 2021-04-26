زكي نسيبة: جامعة الإمارات تواكب الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051

المصدر: العين - البيان

أشاد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، التي تمّ إطلاقها خلال كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أعمال اليوم الثاني من قمة القادة للمناخ التي عقدت أخيراً افتراضياً برعاية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد أن جامعة الإمارات - جامعة المُستقبل - تحرص دائماً على مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتحقيق تطلّعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

وأردف قائلاً: نفتخر بأن مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» والتي تمثّل إرثاً خالداً في دولة الإمارات أرساه المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الزراعة والاستدامة، تأتي جنباً إلى جنب مع تجربة الدولة في تبني التكنولوجيا الحديثة بشكل استباقي والاستثمار فيها والارتقاء بها، وتنفيذ مُبادرات مُبتكرة لتعزيز العمل البيئي والمناخي، ومواجهة التغير المناخي عبر تقليل الانبعاثات الكربونية لمواجهة تحديات الغذاء والمناخ.

جوانب

وأضاف نسيبة: نحرص في جامعة الإمارات على مواكبة ودعم تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الابتكار والبحث العلمي ومواكبة أحدث تطورات التقنيات العالمية في جميع جوانب القطاع الزراعي للمُساهمة في الحدّ من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه.

وأردف قائلاً: يُسهم مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في جامعة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الأمن الغذائي للإمارات من خلال البحث العلمي والاقتصاد المعرفي اللذين يُشكّلان أساس بناء التنمية المستدامة في ما يتعلق بالزراعة الذكية والصديقة للمناخ، لمنع حدوث نقص في الغذاء مستقبلاً، إضافة إلى مُعالجة التحديات المناخية والبيئية مثل الجفاف والتصحر، وغيرها من المشاكل التي تعوق توافر الغذاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي بالدولة من خلال الشراكات مع المؤسسات والهيئات العلمية المحلية والعالمية.

مواكبة

وقال نسيبة: توفّر كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات مناهج أكاديمية وتطبيقية جديدة ومتخصصة تواكب التطور العالمي للبحوث التطبيقية للعلوم الزراعية بأحدث ما توصلت له التكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي المهم.

استدامة

أكد معالي زكي نسيبة تصريحه أن استراتيجية جامعة الإمارات تقوم على مواكبة توجهات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي واستدامته على مدار الـ50 عاماً القادمة، عبر تبنّي التكنولوجيا الحديثة والابتكار والإبداع في البحوث التطبيقية في مجالات: المياه، والتربة، وتغذية الحيوان، وميكروبيولوجيا الأغذية، والتحاليل الطبية للتغذية والبساتين، جنباً إلى جنب مع إعداد أجيال المُستقبل العلمية الواعدة التي تُسهم في دعم مسيرة الإمارات نحو التطوير والتنمية المُستدامة.

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