استطلاع « البيان »: لائحة السلوك الطلابي غير رادعة في«التعلّم عن بعد»

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

كشف استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حول لائحة السلوك الطلابي للتعليم عن بعد ومدى ردعها للطلبة المخالفين للسلوكيات، أهمية اللائحة في ضبط سلوكيات المخالفين، وحاجتها للتعديل لتكون أكثر صرامة. وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «البيان» الإلكتروني أن 70% يجدون أن اللائحة غير رادعة للطلبة المخالفين للسلوكيات، و30% وجدوا بنودها رادعة.

أما على «تويتر»، فأكد 69.9% أن اللائحة تحتاج إلى تعديل، بينما رأى 30.1% أنها رادعة للسلوكيات السلبية خلال عملية التعليم عن بعد.

أخلاقيات

وقالت ولية الأمر فاطمة محمد الحمادي إن لائحة السلوك الطلابي في التعلم عن بعد لا تمنع الطلبة من مخالفة النظم والقوانين المتعلقة بسلوكيات وأخلاقيات التعلم عن بعد، والالتزام يعتمد على دور المعلم الصارم في الحصة الدراسية وكذلك توجيهات الأهل.

تعديل

وطالبت بتعديل اللائحة بحيث تصبح أكثر صرامة من خلال إضافة عقوبات رادعة للطلبة غير الملتزمين باللائحة، موضحة انه لوحظ عدم التزام الكثير منهم مثل عدم فتح الكاميرا وعدم التجاوب الفعال مع المعلم، وكذلك عدم الالتزام بإغلاق المايك وفتحه حسب طلب المعلم بالإضافة إلى مغادرة الحصة الدراسية دون استئذان، وكذلك من المهم إضافة العلامات الإضافية للطلبة الملتزمين باللائحة والسلوكيات الإيجابية التي من شأنها تشجيع الطلبة على الالتزام والحرص.

وأيدت ولية الأمر شيخة جمعة المسماري، تطويع اللوائح لمساعدة الطلبة على الانضباط والتعاون وعدم مخالفة قوانين التعلم عن بعد وتشجيعهم على الالتزام والشعور بالمسؤولية، لما للتعلم عن بعد أهمية استمرار التعليم في الإمارات في ظل جائحة كورونا.

عقوبات

ويرى ولي الأمر يوسف المرزوقي، أن لائحة السلوك في التعلم عن بعد إذا احتوت على عقوبات مشددة للطلبة كتخفيض علامات الطالب غير الملتزم والتنبيه في المرة الأولى ثم تطبيق الإجراء القانوني عليه في المرة الثانية فإن أغلب الطلبة سيلتزمون باللائحة، لكن إذا لم يكن هناك تطبيق للعقوبات فإن الطلبة بالتأكيد سيتهاونون في الالتزام.

لائحة

وأكدت ولية الأمر سندية الزيودي، أن لائحة السلوك تعمل على ضبط سلوكيات الطلبة عند استخدام أدوات التعلم عن بُعد كالمواقع و الوسائل التعليمية أثناء الحصص الافتراضية لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن وسليم لتحقيق الهدف المنشود،كما تعمل اللائحة على تعزيز السلوك الإيجابي، وتحمّل المسؤولية الذاتية لدى الطلبة، وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لإنجاح وتعزيز عملية التعلم عن بعد.

ويعتبر ولي الأمر فهد الحساني أن لائحة السلوك الطلابي تسهم في إنشاء بيئة تعليمية افتراضية إيجابية وتعتبر احد مقومات الحصص الافتراضية الناجحة، بما يساعد في استقرار ونجاح عملية التعلم عن بعد، مفيداً بأن لائحة السلوك الطلابي تعمل على تطبيق مبدأ وثقافة التعزيز والتشجيع والرعاية الدائمة لدى المجتمع التعليمي؛ للحد من المخالفات السلوكية في التعلم عن بعد بأفضل الوسائل التربوية الممكنة.

تحديثات

وبدورها قالت عذراء غازي فيصل، إن لائحة السلوك مهمة لردع الطلبة سواء كان التعلم واقعياً أو عن بعد وهي ضرورية للالتزام ومحاسبة ومعاقبة الطلاب غير الملتزمين والمخالفين للنظام المدرسي، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت بعض التحديثات على لائحة السلوك تتناسب مع تحديات التعلم عن بعد.

وقالت ولية الأمر فضيلة عبدالله الخوري، إن لائحة السلوك الطلابي في التعلم عن بعد تدرجت في مستويات المخالفات منها مخالفة بسيطة ومخالفة متوسطة الخطورة ومخالفة خطيرة، وعلى حسب درجة الحالة تتم المخالفة، بداية مع التنبيه الشفوي للطالب، وفي حال تكررت المخالفة يتم إبلاغ ولي الأمر بتنبيه خطي، وإذا كررها الطالب يحال إلى الأخصائي الاجتماعي، مشيرة إلى أن تفعيل هذه اللائحة يحقق الالتزام و الانضباط بين الطلبة.

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