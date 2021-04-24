برامج وتخصصات مستقبلية لدفع عجلة التمكين محلياً وعالمياً

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور عدي عريضة رئيس جامعة الفلاح بدبي عن عزم الجامعة مستقبلاً طرح حزمة من البرامج والتخصصات الجديدة في البكالوريوس والماجستير، التي تواكب توجهات الدولة المستقبلية واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، في مجالات علوم البيانات وتقنية المعلومات وإدارة المخاطر، والقانون الذكي، بهدف الارتقاء بنظام التعليم العالي إلى مصاف الدول المتقدمة، ودفع عجلة التمكين محلياً وعربياً وعالمياً.

وأكد الدكتور عريضة لـ«البيان» أن الجامعة بصدد دراسة إطلاق برنامج ماجستير في «القانون ضمن الذكاء الاصطناعي»، والذي سيعالج بعض الاختلافات في حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات في المجالات ذات الصلة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة الجنائية، والذكاء الاصطناعي والمساءلة الجنائية.

كفاءة

وأشار إلى أهمية هذا البرنامج من خلال توظيف مفاهيم الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة العدالة وتسهيل الإجراءات القانونية وبهدف تحسين الكفاءة والدقة، إذ إنه بات من الضروري استخدام برامج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الحصول على نتائج أفضل في وقت أقل.

وأفاد بأن كلية إدارة الأعمال ستدرس مستقبلاً طرح برامج في الرياضيات المصرفية بهدف إدارة العملات الرقمية، ووسائطها، حيث بات يسير اتجاه مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية إلى العملات الرقمية المشفرة، مما يتطلب حمايتها وإدارتها بشكل مدروس.

3 برامج



وأضاف إن الجامعة تعمل على تطوير البرامج والتخصصات التي تطرحها في كلية الاتصال الجماهيري، لتصبح 3 برامج متطورة ونوعية تحت مسمى برنامج الاتصال الجماهيري في الإعلام الجديد، وبرنامج الاتصال الجماهيري في العلاقات العامة، وبرنامج الاتصال الجماهيري في الصحافة الرقمية.

حيث تعكف الجامعة حالياً على اعتماد هذه المسميات من قبل هيئة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.

من ناحية أخرى، أكد أهمية تخصص الصحافة الرقمية إذ إن الطلب المستمر على الأطر المؤهلة في مجال الصحافة الإلكترونية يعكس المنافسة التي أصبحت تشكلها بالنسبة إلى الصحافة التقليدية، مشيراً إلى أن الصحافة الإلكترونية تعكس التطور المستمر للصحافة التقليدية، لكنها تتمتع بمرونة أكبر مقارنة بالأخيرة لكونها تجمع بين أشكال الإنتاج الصحافي كالنص المكتوب والمسموع والمرئي.

وأكد أن جامعة الفلاح تهدف من وراء حزمة البرامج والتطورات التي تعكف على إنجازها وتنفيذها خلال المرحلة القادمة، إلى الوصول إلى العالمية من خلال حصول برامجها على الاعتمادات الدولية حيث قدمت برامجها للاعتماد من قبل أعلى منظمات الاعتمادات الدولية في أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

رؤية ثاقبة

وقال الدكتور عريضة: نعمل في جامعة الفلاح لتخريج رواد أعمال وليس خريجين يبحثون عن فرص عمل ووظائف تقليدية، واضعين نصب أعيننا الاستثمار الأمثل في الكفاءات الشابة، انسجاماً مع الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات العربية الرشيدة في بناء مستقبل الإمارات بسواعد أبنائها الشباب والمراهنة على مهاراتهم وقدراتهم وطموحاتهم الكبيرة.

وأفاد بأن كافة التخصصات التي تطرحها الجامعة حاصلة على الاعتماد من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات.

اتفاقيات

وأضاف إن الجامعة شرعت في عقد العديد من الاتفاقيات والشركات بهدف تدريب الطلبة وتبادل المعلومات ونقل المهارات الأساسية إليهم وتجهيزهم لسوق العمل واستشارتهم من خلال المجلس الاستشاري في تطوير البرامج، وتوفير وظائف لطلابنا في هذه الشركات والمؤسسات.

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