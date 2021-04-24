مجلس الشارقة للتعليم يعيد افتتاح «حضانة الفلاح»

المصدر: الشارقة - البيان

أعاد مجلس الشارقة للتعليم افتتاح حضانة الفلاح ضمن خطة الافتتاح التدريجية للحضانات الحكومية ووفق تطبيق أعلى الاشتراطات الاحترازية.

وباشر المجلس من خلال إدارة الطفولة المبكرة إتمام جهوزية الحضانة وفق التدابير الاحترازية عالية المستوى وإعداد الكادر الإداري والتعليمي والإشرافي بجانب التمريضي لمباشرة العمل في حضانة الفلاح.

وتم بدء استقبال الأطفال للانتظام في صفوفها وتعمل وفق منظومة متكاملة من البرامج التربوية والتعليمية وتشرف عليها الكوادر المواطنة المتميزة بالكفاءة والقدرة على تربيتهم والتعامل معهم وفق أعلى المعايير التي تهيئهم للمراحل الدراسية الأول.

جهود

وأشارت مريم جابر الشامسي إلى أن إدارة الطفولة المبكرة وجهت طاقاتها وجهودها كافة من أجل الوصول إلى مخرجات مهمة تتلاقى مع سياساتها في بناء جيل سليم ثقافياً واجتماعياً ودينياً وصحياً وصقل مختلف المهارات التعليمية للأطفال المنتسبين للحضانات للوصول إلى البناء الشامل للطفل في ظل الاستراتيجية المنشودة في بناء الطفل الإماراتي الواعد.

وأوضحت الشامسي أن الإجراءات الاحترازية تنص على نظام المجموعات في الفصول بحيث لا يتجاوز عدد الأطفال عشرة في الفصل الواحد الذي توجد فيه المعلمة ومساعدتها ولا يسمح باختلاط المجموعات مع بعضها بعضاً حرصاً على تحقيق مبدأ السلامة الصحية للجميع.

وأكدت تطبيق حضانة الفلاح مع افتتاحها واستقبالها الأطفال التعليميات كافة الصادرة عن الجهات المختصة بشأن الاحترازات للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) وأشارت في هذا الصدد إلى توفير غرفة للعزل في حالة الاشتباه بأي حالة مرضية كما يتم توقيع فحص الحرارة ثلاث مرات يومياً للأطفال كافة مع بداية يومهم الدراسي ثم في المنتصف ثم مع انصرافهم.

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