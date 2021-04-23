مليون درهم دعماً من صندوق جامعة الفجيرة للطلبة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي )

كشف الأستاذ الدكتور سامح غوانمة مدير جامعة الفجيرة لـ«البيان» عن أن الجامعة تقدم سنوياً منحاً ومساعدات مالية من خلال صندوق دعم الطالب للطلبة الدارسين بالجامعة، الذي أسسه وأنشأه في عام 2017 سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس أمناء الجامعة .

وذلك انطلاقاً من حرصه على تمكين الطلبة غير القادرين لاستكمال دراستهم الجامعية ومساعدتهم على تحسين تحصيلهم الدراسي.

وأشار إلى أن صندوق دعم الطالب بالجامعة يهدف إلى تقديم الدعم للطلبة المتعثرين من مختلف فئات المجتمع انطلاقاً من دور الجامعة المجتمعي كمؤسسة تعليمية غير ربحية تحرص دوماً على دعم قطاع التعليم ولا تألو جهداً في تقديم كافة التسهيلات للطلاب المتفوقين والمتعثرين ودعمهم بطرق متعددة، منوهاً بأن الصندوق ساهم منذ تأسيسه في مساعدة العديد من طلبة الجامعة لاستكمال تحصيلهم العلمي والأكاديمي، بتسديد رسوم تصل إلى قرابة مليون درهم غير مستردة.

وقال إن مبادرة الجامعة بإطلاق الصندوق تأتي بالتوافق مع رؤيتها الرامية والطموحة بتقدم الأفضل لطلابها في مسيرة التعليم، وإعطائهم الفرصة لمواصلة تعليمهم بمنحهم القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية والإسهام في دعم المجتمع ودفعه نحو التقدم والتطور.

ولفت إلى أن الصندوق تديره لجنة مكونة من المجتمع المحلي بالإمارة وإدارة الجامعة وتعتبر لجنة تطوعية تعمل من أجل خدمة القطاع التعليمي ومساعدة الطلبة المتعثرين لكي يستطيعوا تكملة تحصيلهم الجامعي بيسر وراحة، موضحاً أن الجامعة تفخر بهذه المبادرة التي تقدم تسهيلات للطلبة غير القادرين بدعمهم مادياً من خلال الصندوق، الأمر الذي يساهم في تحقيق طموحهم بالحصول على التعليم الجامعي.

وتقدم الجامعة دعوة مفتوحة لكافة المؤسسات الراغبة بالمساهمة في تقديم الدعم للصندوق لكي يستطيع مواصل تقديم خدماته واستقبال أعداد أكبر من الطلبة المستفيدين من الصندوق ومساعدتهم على بناء مستقبل متميز لهم ومنحهم الفرصة باستكمال تحصيلهم العلمي والأكاديمي.



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