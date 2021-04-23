«تعليم» تجري تعديلات على 33 مدرسة حكومية في أبوظبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أجرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إجراء تعديلات عدة على 33 مدرسة حكومية في إمارة أبوظبي، للعام الدراسي المقبل، وتشمل التعديلات استحداث 6 مدارس وإحلال 15 أخرى وتغيير الحلقة في 9 مدارس، وتغيير المبنى في اثنتين وتغيير مسمى مدرسة واحدة.

جاء ذلك في قرار اعتمدته معالي جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وشددت فيه على مراعاة عدم إحلال أي مدرسة إلا في حالة وجود بديل لاستيعاب الطلاب في المدارس القائمة أو المستحدثة في ذات التاريخ، ويبلغ بهذا القرار جميع جهات الاختصاص لتنفيذه، كل فيما يخصه.

وتضمن القرار استحداث 6 مدارس، بمبانٍ جديدة، وهي أولاً روضة النهضة، في مدينة أبوظبي، حيث يتم توزيع المناطق السكنية بين الرياض في المنطقة، ونقل الطلبة من روضتي «النصر»، و«الفرسان»، حسب النطاق السكني الجديد، وإغلاق روضة النصر، وإغلاق روضة الفرسان، وثانياً مدرسة النهضة «روضة وحلقة أولى» في منطقة بني ياس بأبوظبي.

حيث يتم إعادة توزيع المناطق السكنية بين المدارس في المنطقة، ونقل الطلبة من مدرسة سعد بن عبادة، حسب النطاق السكني الجديد، وإغلاقها وإعادة استخدام المبنى لمدرسة الزلاقة، وثالثاً مدرسة الباهية المشتركة في منطقة الباهية، حيث يعاد توزيع المناطق السكنية بين المدارس في المنطقة، ونقل الطلبة من مدارس «الريف، العجبان، سعد بن معاذ، الشهامة، وعبدالقادر الجزائري»، حسب النطاق السكني الجديد، مع إغلاق مدارس «عين جالوت، الريف، والعجبان».

ورابعاً مدرسة الرحبة المشتركة في منطقة الرحبة، حيث يعاد توزيع المناطق السكنية في المنطقة، ونقل الطلبة من «مدرسة الرحبة حلقة أولى، ومدرسة الطويلة حلقة أولى، ومدرسة موزة بنت بطي، ومدرسة السمحة حلقة ثانية وثالثة»، حسب النطاق السكني الجديد، وخامساً مدرسة الظاهر في منطقة الظاهر بالعين، مع إعادة توزيع المناطق السكنية بين المدارس في المنطقة، ونقل الطلبة من «مدرسة النسيم.

وروضة الدرة، ومدرسة السمو، وروضة طفل الإمارات»، حسب النطاق السكني الجديد، وإغلاق مدرسة النسيم وروضة الدرة، وسادساً روضة البطين في منطقة البطين بالعين، حيث يتم نقل مرحلة رياض الأطفال من مدرسة الطموح إلى الروضة الجديدة.

إحلال

وتضمن القرار إحلال 15 مدرسة، هي: «الريف، العجبان، الفرسان، النصر، المزون، المعتصم، سعد بن عبادة، مكة، النسيم، الرياحين، روضة الدرة، فلج هزاع، وسلامة بنت بطي»، مع تطبيق إجراءات عدة، منها توزيع الطلبة على مدارس أخرى، حسب المناطق السكنية، وإلغاء اسم ورقم المدرسة.

وبين القرار تغيير مبنيي مدرستين هما «روضة التقوى» في منطقة البحر بالعين، وذلك بنقل الروضة إلى مبنى جديد، وتغيير اسم الروضة إلى «العامرة»، ومدرسة الزلاقة في منطقة بني ياس بأبوظبي، حيث يتم نقل المدرسة إلى مبنى مدرسة سعد بن عبادة، فيما يتم تغيير مسمى مدرسة واحدة هي «السالمية» في منطقة الشوامخ بأبوظبي إلى مدرسة «زايد الثاني».

تغيير

وذكر القرار تغيير الحلقة في 9 مدارس، هي: روضة الثريا في الباهية، حيث يضاف لها الصفين الأول والثاني، ومدرسة مزيد في منطقة مزيد، حيث تضاف لها مرحلة رياض الأطفال، ومدرسة السمو في مزيد، حيث تضاف لها مرحلة رياض الأطفال، ومدرسة المبزرة الخضراء في جبل حفيت، حيث تُلغى منها الحلقة الثانية، ومدرسة نعمة في منطقة نعمة بالعين، وذلك بإضافة الحلقة الثانية إناث لها، ومدرسة نعمة «ذكور»، حيث يتم تحويلها إلى حلقة ثالثة بدلاً من ثانية، ومدرسة الحصون في منطقة مزيد بالعين، بإضافة الصف التاسع، ومدرسة الجود في منطقة السلامات بالعين، بإضافة الحلقة الثانية إناث لها، ومدرسة الطموح في منطقة البطين بالعين، حيث تُلغى منها مرحلة رياض الأطفال، وتضاف لها الحلقتان الثانية والثالثة إناث.

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