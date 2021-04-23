فتح باب الترشح للدورة 24 من لـ «حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن فتح باب الترشح للدورة الـ 24 من جائزتها للتميز التي تشمل 9 فئات متنوعة أمام الراغبين في الاشتراك في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي.

وتبدأ المؤسسة في قبول المشاركات عبر موقع نظام الجائزة الإلكتروني بداية من أبريل الجاري وحتى 1 سبتمبر 2021. وتشمل الفئات الـ 9 في الجائزة، الطالب المتميز «محلي»، والطالب المتميز «خليجي»، والطالب الجامعي المتميز «محلي»، وجائزة المعلم المتميز «محلي وخليجي».

وجائزة التربوي المتميز «محلي»، والمدرسة المتميزة «محلي وخليجي»، وجائزة البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي، وجائزة المشروع المتميز «محلي»، وجائزة المؤسسات الداعمة للتعليم «محلي».

دعم

ومن جهته، قال الدكتور جمال المهيري، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تواصل المؤسسة جهودها في تحقيق الغايات التي أراد لها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من خلال المساهمة في دعم جهود تطوير منظومة التعليم في الإمارات والمنطقة والارتقاء بأدائه إلى آفاق الجودة والتميز وتحسين البرامج والأنشطة في مجال الموهبة والابتكار بهدف تمكين المخرجات العلمية ومواكبة تحديات المستقبل.

وأضاف المهيري: «إن ترسيخ مفهوم الجودة التعليمية الذي تحقق في الميدان التعليمي فكراً ومنهجاً يعد من الإنجازات الكبرى التي تحققت والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة على استمرار نهج التميز في التعليم وكل مجالات الحياة، ويعد فتح باب الترشح للجائزة خطوة مهمة تثبت للجميع أننا ماضون بعزم نحو المستقبل.

وفي ظل الظروف التي ما زال يمر بها العالم بسبب تفشي وباء «كوفيد19» تقدم المؤسسة العديد من التسهيلات والمرونة لتسهيل مشاركة كافة الفئات في الجائزة من الإمارات والخليج والمنطقة العربية استناداً إلى قدراتنا التكنولوجية وأدواتنا المبتكرة في كامل مراحل الجائزة، بداية من الترشح حتى الإعلان عن الفائزين».

مسيرة

وتابع المهيري: ستكون الدورة الـ 24 تتويجاً لمسيرة استمرت لأكثر من عقدين من الزمان نحو التميز، ونتطلع إلى مشاركات متميزة تحمل في طياتها المزيد من الأفكار المبتكرة للنهوض بالتعليم وبناء أجيال تستطيع إيجاد حلول لتحدياتنا داخل الوطن وفي سائر أنحاء أمتنا العربية.

تسهيلات

وتقدم مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز حزمة من التسهيلات بسبب تداعيات «كوفيد19» مثل استثناء تقديم الوثائق والمرفقات لآخر 3 سنوات من دون سنة التقدم، حيث سيتم قبول جميع الوثائق المقدمة من قبل المشاركين لهذه الدورة تسهيلاً عليهم، وغيرها الكثير من التسهيلات.

ووفقاً لمراحل الجائزة، تطلق مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عدداً من الحملات الإرشادية للتقديم الإلكتروني الحالي المعتمد للتقدم لفئات الجائزة على المستويين المحلي والخليجي، على أن تبدأ عملية التحكيم في أكتوبر 2021، والإعلان عن الفائزين في نهاية ديسمبر 2021.

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