«التربية»: 15 جامعة وكلية متخصصةتنضم لبرنامج الساعات الأكاديمية المزدوجة

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

أكدت وزارة التربية والتعليم انضمام 15 جامعة وكلية متخصصة لتطبيق برنامج الساعات الأكاديمية المزدوجة الذي يستهدف طلبة المدرسة الإماراتية، ويمكن الطلبة من اختصار عدد السنين الدراسية في التعليم الجامعي، ويساعد في الالتحاق بمساقات التخصص الجامعي بشكل مبكر لطلبة المرحلة الثانوية.

وتعمل الوزارة مع الكليات المهنية والتطبيقية على فتح آفاق أوسع لطلاب المسار التطبيقي ليكونوا جزءاً من برنامج الساعات الأكاديمية وإلحاقهم بالمساقات التطبيقية والمهنية المتخصصة المتوافقة مع مهارات واحتياجات سوق العمل وسيتم تسجيلهم بالبرنامج في الفصول الأكاديمية القادمة، منها برامج علوم البرمجة والحاسوب والتخطيط لإعداد المزيد من الطلاب للالتحاق بالبرامج النوعية التي تطرحها مؤسسات التعليم الجامعي المعتمدة بكافة أنواعها.

نتائج

وأوضحت الوزارة أن البرنامج منذ إطلاقه مع بداية العام الدراسي الجاري حقق نتائج إيجابية بمشاركات الطلبة الإماراتيين في البرامج التخصصية، حيث عمل على إرشادهم بشكل مبكر وجعلهم أكثر فاعلية في اختيار التخصص الدراسي المناسب لهم، والمتوافق مع متطلبات سوق العمل، كما يعمل البرنامج على تمهيد الالتحاق للطلبة الطامحين في المستقبل بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه بزمن مبكر.

ومن الجامعات الرائدة في الدولة التي انضمت للمشاركة في البرنامج، جامعة الإمارات، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة خليفة، وجامعة عجمان، وأكاديمية ربدان، وجامعة ولونغنغ في دبي، وطيران الإمارات، وجامعة الشارقة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، والجامعة الأمريكية في الشارقة، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة روتشستر الأمريكية للتكنولوجيا في دبي، بالإضافة إلى جامعات أخرى.

إجراءات

وأشارت الوزارة إلى تحديد متطلبات وإجراءات القبول والتسجيل في البرنامج، إضافة إلى احتساب الساعات الأكاديمية المعتمدة، لضمان التحاق أكبر عدد من الطلبة المتفوقين بالبرنامج واستعدادهم النفسي والمعنوي للانتقال للجامعة بسلاسة.

متطلبات

كشفت وزارة التربية والتعليم عن أن عدداً من الطلبة تمكنوا من إنجاز ما يقارب 24 ساعة وأكثر، وهذا يعادل سنة أكاديمية من متطلبات التخصص الدقيق، ما يختزل عاماً أكاديمياً كاملاً، ويؤهل الطلبة لإتمام تعليمهم الجامعي في 3 سنوات. وأشادت الوزارة بدور أولياء الأمور والمدارس المشارك طلابها في برنامج الساعات الأكاديمية المزدوجة، وحرصهم على إتمام الطلاب للمساقات الملتحقين بها متجاوزين التحديات التي تواجههم.

ومهد البرنامج لاستحداث سياسات أكثر استيعاباً لقدرات وإمكانات الطلبة المتميزين وتم استحداث سياسة القبول المبكر وتعمل الفرق المتخصصة على إعداد الطلاب وتمكينهم من تحقيق معايير القبول في الجامعات الرائدة والالتحاق ببرامج القبول المبكر بين أقل من عمر إتمام الصف الثاني عشر ليكون الطالب ملتحقاً بشكل تام بشكل مبكر في الكليات المتخصصة بعمر أقل من 18 سنة.

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