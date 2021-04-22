«حمدان التعليمية» تضيء على مستقبل التعليم في العالم العربي

المصدر: دبي - البيان

نظمّت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أول من أمس، ملتقى «حوار بين معلمين وخبراء من الدول العربية واللجنة الدولية المعنية بمستقبل التربية والتعليم» الافتراضي، بالتعاون مع اللجنة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

ويأتي تنظيم الحوار في سبيل تحقيق رؤى وأهداف «إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030» الذي تم اعتماده من قبل منظمة اليونسكو بالتوافق مع أكثر من 70 وزيراً وممثلاً عن الدول الأعضاء، والأمم المتحدة، والوكالات المتعددة والثنائية الجوانب، والمجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية، ومهن التدريس، والأوساط الأكاديمية، وممثلين عن الشباب والقطاع الخاص.

وهدف الملتقى إلى الوصول لأفضل الممارسات والأدوات التي تمكّن العالم من توظيف قدراته بمختلف الظروف لضمان توفير تعليم وفق أفضل المعايير العالمية وتقديم فرص تعليم متساوية للجميع.

مناخ

وبهذه المناسبة، قال الدكتور جمال المهيري، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تسعى المؤسسة دائماً نحو خلق مناخ مؤات للتقريب بين وجهات النظر وتبادل الخبرات وأحدث الممارسات بهدف الوصول لنتائج إيجابية لتحسين جودة التعليم وإحداث قفزات في هذا الملف الحيوي والضروري في مستقبل المنطقة والعالم. وتمثل رعاية المؤسسة لحوار بين معلمين وخبراء الدول العربية واللجنة الدولية المعنية بمستقبل التربية والتعليم تأكيداً على دورنا الريادي وتحقيقاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – طيب الله ثراه – في الاستثمار في الكوادر البشرية من أجل خلق أجيال جديدة تتسلح بالعلم والمعرفة».

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