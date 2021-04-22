«الإمارات للتعليم المدرسي» تحصر أسماء المعلمين خارج الدولة

المصدر: (دبي- رحاب حلاوة)

تقوم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بحصر الموظفين والمعلمين الموجودين خارج الدولة، وقد عممت ذلك على إدارات المدارس، بهدف تعبئة رابط حصر الموظفين، الذين لا يزالون خارج الدولة.

وشددت المؤسسة على أهمية تحري الدقة عند تسجيل البيانات، على أن يتم رفع الأسماء نهاية اليوم.

وكانت المؤسسة وضعت اشتراطات وإجراءات لسفر العاملين في الميدان التربوي، خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني، وقالت في تعميم وزعته على المدارس مؤخراً: «إن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوجيهات الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا».

وذكر التعميم أنه في حال سفر الموظف خلال هذه الفترة يخضع فور عودته لأرض الدولة من أي من المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية لإجراءات الحجر الصحي، الذي تحدده السلطات المختصة.

ويتعين عليه البقاء في مكان إقامته في الدولة، حسب ما تحدده السلطات احترازياً، ومباشرة العمل عن بعد، بالتنسيق مع الرئيس المباشر، لحين التأكد من سلامته من خلال إخضاعه للفحوصات الطبية أو أية إجراءات وقائية أخرى توصي بها السلطات الصحية.

ويجب على الموظفين الإفصاح في حال سفر أحد أفراد أسرهم خارج الدولة.

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