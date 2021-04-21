فيديو.. جامعة إماراتية تجري محاكاة واقعية لحادث مروري كبير

نظمت ‎كليات التقنية العليا داخل مبنى كليات التقنية للطالبات بدبي، محاكاة واقعية لحادث مروري كبير، بالتعاون مع ‎شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف و "ليدر هيلث كير" من قطاع الرعاية الصحية.

و‏مثّلت المحاكاة تدريباً وتقييماً واقعياً لنحو 50 فنياً من طلبة برنامج الطب الطارئ من 36 طالبة و 14 طالباً، بمشاركة 37 من المتطوعين من طلبة كليات التقنية العليا والموظفين ومن إسعاف دبي والذين تطوعوا لتأدية دور المصابين خلال الحادث.

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