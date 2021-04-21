فيديو.. جامعة إماراتية تجري محاكاة واقعية لحادث مروري كبير
نظمت كليات التقنية العليا داخل مبنى كليات التقنية للطالبات بدبي، محاكاة واقعية لحادث مروري كبير، بالتعاون مع شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف و "ليدر هيلث كير" من قطاع الرعاية الصحية.
ومثّلت المحاكاة تدريباً وتقييماً واقعياً لنحو 50 فنياً من طلبة برنامج الطب الطارئ من 36 طالبة و 14 طالباً، بمشاركة 37 من المتطوعين من طلبة كليات التقنية العليا والموظفين ومن إسعاف دبي والذين تطوعوا لتأدية دور المصابين خلال الحادث.
جامعة #إماراتية تجري #محاكاة واقعية لـ #حادث_مروري كبيرhttps://t.co/7JDqxkoYj2@HCT_UAE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tfVPaYeE6D— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 21, 2021