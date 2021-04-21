جامعة أبوظبي تنال جائزة «بيتا جاما سيجما» الذهبية العالمية 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

حصدت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي جائزة «بيتا جاما سيجما» الذهبية العالمية للعام 2021، وذلك تقديراً لتميزها الأكاديمي في برامج إدارة الأعمال، ليتم تكريمها من بين 615 مؤسسة تعليم عالٍ، ضمن شبكة تعليم الأعمال الدولية «AACSB» المعتمدة في 38 بلداً.

وتهدف الجائزة لتسليط الضوء على برامج الأعمال المتميزة، التي تطرحها المؤسسات الأكاديمية المعترف بها دولياً، والتي تستضيف فرع «بيتا جاما سيجما»، وكونها جزءاً من الجائزة، ستحظى جامعة أبوظبي بمنحة دراسية من الجمعية لأحد طلبتها المتميزين في قطاع إدارة الأعمال، بالإضافة إلى تكريم الجامعة من قبل جمعية «بيتا جاما سيجما» في عدد من الفعاليات الدولية على مدار العام.

وقال البروفسور باري أوماهوني، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي: «كونها واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية، التي توفر برامج إدارة أعمال بمستويات مرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نلتزم في جامعة أبوظبي بتحقيق أعلى مستويات التميز في إثراء المعرفة وتعزيز الخبرات، التي تحفز على التفكير الإبداعي والنمو المستدام في قطاع الأعمال، وتطوير برامج كلية إدارة الأعمال ومواصلة تزويد الطلبة بخبرات تعليمية مبتكرة وجذابة، تعكس الأولويات الحالية والناشئة في سوق العمل».

تميز

وأضاف: «نعتز بحصول كلية إدارة الأعمال على هذه الجائزة المرموقة، والتي تؤكد تميز برامجنا الأكاديمية وطلبتنا وكوادرنا التعليمية، وتعكس التزامنا ببذل كل الجهود بكل قوة وعزم، من أجل تأهيل طلبتنا، للحصول على الوظائف ودعم الابتكار وريادة الأعمال».

وأوضحت الدكتورة فوزية جابين، الأستاذ المشارك في الإدارة بكلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي، والمستشارة في قسم بيتا جاما سيجما في الجامعة أن قسم جامعة أبوظبي استطاع أن يغلف مسيرته الأكاديمية، منذ تأسيسه في عام 2015 بعدد من النجاحات المشهودة، والتكريمات المرموقة من الجمعية خلال العامين 2018 و2020.

وكونه جزءاً من التزامها بتعزيز مكانة وجهود جمعية «بيتا جاما سيجما»، قامت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي بإطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات الطلابية، بما في ذلك استضافة عدد من المتحدثين البارزين، وتنظيم سلسلة من المحاضرات، والبرامج الإرشادية، ومبادرة «بيتا جاما سيجما ترد الجميل»، وبرنامج التدريب التنفيذي وغيرها.

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