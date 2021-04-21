طالب مواطن يبتكر رافعة شوكية تعمل عن بعد

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

نجح الطالب المواطن علي عبيد محمد المنصوري في كلية التقنية العليا بالفجيرة بابتكار رافعة شوكية تعمل عن بعد، حيث حرص على تصميم مجسم أولي وهي شاحنة صناعية تستخدم لرفع ونقل الحمولات الثقيلة والكبيرة نسبياً مزودة بأذرع الرفع التي تُشبه الشوكة، ركز فيها على عامل الحماية وهو توفير سبل الوقاية لجميع السائقين وذلك للتقليل من فرص التعرض للمخاطر أثناء العمل.

وأوضح الطالب المبتكر أن تخصصه في الهندسة الميكانيكية جعله يبحث عن مشروع للتخرج بحلة مبتكرة وجديدة تتماشى مع متطلبات السلامة والأمان في بيئة العمل المهني، ليجد أن رافعات الشوكة جزء أساسي ومهم في المصانع والمخازن، تحتاج إلى مهارة عالية في التعامل معها منعاً لوقوع الحوادث الخطيرة، وعليه بدأت الفكرة تتضح برأسه ليبدأ معها فكرة تطوير الرافعة لتحمل معيار السلامة أثناء حملها للحمولات الثقيلة.

وقال المنصوري: إن المشروع أخذ منه مدة شهر تقريباً وبدأ بنموذج مصغر تحت إشراف نادي الفجيرة العلمي، وتوصيات الدكتور سيف محمد المعيلي مدير النادي الذي وجه كادر النادي بتوفير المساعدة والإمكانيات اللازمة للطالب، حيث بدأ العمل بتصميم الآلة لتكون فيها القيادة عن بعد عن طريق غرفة التحكم بدل وجود السائق في كابينة القيادة، حيث يتم من خلال السائق الذي يكون بعيداً عن الموقع ومحمياً باستخدام جهاز تحكم دقيق للتحرك وحمل الحمولات المحددة دون الخوف من وقوع أية حمولات أثناء عمليات النقل والتحرك في موقع العمل.

ويهدف الابتكار الجديد للرافعة الشوكية التي تعمل عن بعد بتطبيق أعلى مستويات الأداء ضمن نظام متكامل في العمل يؤمن السلامة والصحة المهنية في المكان ويحمي العاملين من الحوادث الخطيرة.

وأشار الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي أن النادي حريص على تسخير كافة الإمكانيات، لتوفير بيئة إبداعية لكافة الموهوبين في مجالات العلوم، وتشجيعهم من خلال استثمار ورعاية الابتكارات العلمية للطلبة، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتحفيزهم للمساهمة في خلق مشاريع علمية تخدم الوطن وتسهم في دعم العلم. وأوضح أن النادي العلمي حرص على دعم ابتكار الطالب علي المنصوري من خلال استقباله في الأقسام المخصصة وهي قسم تقنية المعلومات وقسم الإلكترونيات وقسم الدعم والتجهيز العلمي وورشة الميكانيكا والخراطة وورشة الروبوت والذكاء الاصطناعي بإشراف مختصين كفاءة لمساعدته في مشروعه العلمي وذلك من خلال إعطائه أهم النصائح والإرشادات لتقديم مشروع متميز.

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