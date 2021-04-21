«الإمارات للتعليم المدرسي» تطلق برنامج «علم الدماغ التعليمي»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، برنامج «علم الدماغ التعليمي» الأول من نوعه في المنطقة، وذلك في إطار حرصها للارتقاء بالكفاءات المهنية للمعلمين في الميدان التربوي، ووضعت إدارة التطوير المهني ورعاية الكادر المدرسي خطة لتدريب المعلمين للفصل الدراسي الثالث 2021-2020، بعنوان (برنامج علم الدماغ التعليمي) وتنطلق يوم الأحد الموافق 25 من الشهر الجاري، وذلك بهدف تمكين المعلمين من توظيف علم الدماغ وتطبيقاته في التعليم، وترجمة هذا الهدف من خلال مجموعة من الورش الإلكترونية والقراءات الذاتية والمهام التطبيقية والاختبارات.

جاء ذلك في تعميم وجهته المؤسسة لمديري النطاق لتوزيعه على المدارس ومرفق بالتعميم دليل إرشادي للمعلمين.

اختبار

وأوضح الدليل أن المعلمين سيخضعون لاختبار قبلي خلال الأسبوع الجاري، وذلك استعداداً لبدء الورش التي سيتم تنفيذها عبر المنصة التدريبية وتتضمن ورش التدريب بنية الدماغ وتكامل أجزائه، ودراسة تقويمية للمثيرات البصرية المطبوعة في کتب العلوم المطورة في ضوء التعلم القائم على الدماغ لتلاميذ المرحلة المتوسطة، بالإضافة إلى ورشه حول الدماغ والتعلم والنوم، والدماغ والتعلم والعاطفة، ومن ثم عقد الاختبار البعدي في 13 يونيو وتستمر الاختبارات حتى 17 من الشهر ذاته، ويهدف هذا المساق بشكل عام تنمية الوعي ببنية الدماغ وعمليتها، وتوظيف أحدث الاكتشافات في علم الدماغ والأعصاب لتنمية التفكر وتحسين التعليم والتعلم، والحياة بشكل عام.

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