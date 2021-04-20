جامعة الفلاح تهيئ طلبة «الثانوية» عبر منصة صيفية

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

كشف البروفيسور عدي عريضة رئيس جامعة الفلاح بدبي لـ«البيان» عن أن الجامعة بصدد تنفيذ مبادرة جديدة لتمكين طلبة المدارس الثانوية، من خوض تجربة الحياة الجامعية والتفاعل معها عبر منصة التعلم عن بعد، وذلك خلال الفصل الدراسي الصيفي الذي سيبدأ قريباً. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تهيئة الطلبة لاسيما طلبة الصفي الحادي عشر والثاني عشر، قبل التحاقهم بهذه المرحلة المهمة وهو أمر في غاية الأهمية لتجاوز صدمة الدخول إلى الجامعة والتعرف على المجتمع الجامعي وكيفية التعامل فيه، وكذلك طريقة الدراسة التي تختلف كلياً عن الدراسة في المدارس التي يقضي فيها الطالب 12 سنة من عمره مما يجعله معتاداً على الطرق التقليدية والرتيبة للعملية التعليمية والتربوية في تلك المرحلة. وأفاد بأن الجامعة ستبدأ في تنفيذ هذه المبادرة بدءاً من الفصل الصيفي للعام الجاري.

وقال البروفيسور عدي عريضة: إن المنصة ستضم كافة البرامج المطروحة في الجامعة وستترك الحرية والقرار للطالب أن يشارك ويتفاعل وأن يؤدي واجبات ومهام تطلب منه من عدمه، لأن الغرض هو الاستفادة وتجربة الحياة الجامعية واكتساب المهارات اللازمة لهذه المرحلة وتهيئة الطالب نفسياً لها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز