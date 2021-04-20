«خليفة التربوية» تنظم محاضرة حول النظام الغذائي المتوازن

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت الدكتورة شمة خليفة المزروعي المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية بمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي استشاري طب أسرة أهمية اتباع نظام غذائي متوازن في شهر رمضان المبارك، عبر تنويع مكونات الوجبة الغذائية بما يحقق الغايات المنشودة للصيام من الناحية الطبية، مشيرة إلى ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة وكذلك التمور وتقليل استهلاك الكربوهيدرات والسكريات والدهون.

جاء ذلك في المحاضرة الافتراضية التي نظمتها جائزة خليفة التربوية عن بعد بعنوان «صحتك في رمضان» بحضور أمل العفيفي الأمين العام للجائزة وعدد من التربويين والأكاديميين ومختلف فئات الجمهور، وأدار المحاضرة حميد عبدالله إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية.

وأكد حميد إبراهيم اهتمام جائزة خليفة التربوية بترسيخ الوعي المجتمعي وتوسيع قاعدة التوعية الصحية للطلبة وأولياء الأمور ومختلف عناصر العملية التعليمية.

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