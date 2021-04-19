جامعة هيريوت وات في دبي تفتتح حرمها الجديد

المصدر: (دبي - وام)

افتتحت جامعة «هيريوت وات دبي» أبواب حرمها الجامعي الجديد، أمس، والذي يتسع لأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة يتلقون تعليماً بريطانياً يرتكز على البحوث الصناعية وفق أعلى المستويات التعليمية على صعيد الدولة.

ويشغل المبنى الجديد مساحة 218 ألف قدم مربعة، ويتكون من سبعة طوابق تنقسم على ثمانية أنواع من المساحات التعليمية المختلفة التي تم تصميمها لدعم أكبر عدد من التخصصات والخبرات التعليمية الحديثة. وقال البروفيسور عمار كاكا، رئيس ونائب المدير للجامعة: «يعكس تطوير الحرم الجامعي التزامنا المستمر بتقديم تعليم عالمي المستوى».

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