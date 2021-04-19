طاقة الهيدروجين موضوع ندوة في جامعة خليفة

المصدر: أبوظبي - وام

تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الجمعية الدولية لاقتصادات الطاقة في الدولة ندوة افتراضية للتركيز على دور الهيدروجين والفرص والتحديات المتعلقة بكونه قطاعاً رئيساً للطاقة في آسيا وأوروبا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تعقد الندوة يوم 21 أبريل الجاري تحت عنوان «الهيدروجين في سياق عالمي» ويتولى الدكتور ستيف غريفث نائب رئيس أول للبحوث والتطوير والأستاذ الممارس في جامعة خليفة الإشراف على الندوة التي ستضم مجموعة من المحاورين وهم ماساكازو تويودا رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي في معهد اقتصادات الطاقة في اليابان وأحمد الخويطر رئيس التكنولوجيا في آرامكو السعودية وروبين ميلز الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة.

وأكد الدكتور ستيف غريفث أهمية الندوة التي تنظمها جامعة خليفة وتسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يحظى بها الهيدروجين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بالإضافة إلى آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تطوير الهيدروجين والفرص والتحديات.

ويناقش الأعضاء المشاركون في الندوة العديد من القضايا التي تشمل استراتيجية الهيدروجين في اليابان والفرص والتحديات اللازمة لتطوير أسواق الهيدروجين من منظور مستوردي الهيدروجين إضافة لمناقشة الخطط التي وضعتها شركة آرامكو السعودية في مجال الهيدروجين والطموحات التي تسعى إليها محلياً وعالمياً من منظور مصدري الهيدروجين.

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