الطلبة إلى المدارس غداً

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

يستأنف غداً طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة الدوام المدرسي للفصل الثالث والأخير للعام الدراسي 2020 - 2021، نظام التعلم عن بعد في المدارس الحكومية والتعليم الهجين في عدد من المدارس الخاصة.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أهمية التزام الكوادر التدريسية والإدارية والفنية التي تداوم في المدارس بإجراء مسحة الأنف الدورية «PCR»، للمصابين والمخالطين والذين تلقوا اللقاح، وإدخال النتائج بصورة دورية على الرابط الإلكتروني لتجنب تطبيق البنود الجزائية المحددة سلفاً.

وأشارت إلى أنه على الموظف المصاب بكورونا والمخالط، اتباع الآلية المعتمدة للعلاج والحجر المقررة من السلطات الصحية، فإذا كان المخالط قد تلقى جرعتين من اللقاح فتكون فترة الحجر الصحي وفق الأطر الزمنية المحددة من الجهات الصحية في الدولة مع استمرارية عمله عن بُعد وإن لم يكن الموظف المخالط قد تلقى جرعتين من اللقاح عندها تخصم فترة الحجر الصحي من إجازاته السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر إجازة من دون راتب مع التزام الموظف بتأدية مهام عمله عن بعد أثناء فترة الحجر الصحي المقررة.

جدول

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمني للحصص الدراسية خلال شهر رمضان لكافة المراحل الدراسية، داعية إلى إيقاف جميع مواد الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان، والالتزام بالتوقيت الزمني للحصص الدراسية.

وحدد الجدول الزمني للحلقة الأولى الدوام المدرسي بواقع 3 ساعات، حيث تبدأ الحصص من الساعة 9 حتى 12 ظهراً بواقع خمس حصص دراسية، محددة عدد الحصص الأسبوعية بـ 25 حصة، زمن كل حصة 30 دقيقة، والإبقاء على خمس دقائق استراحة بين الحصص.

ويمتد دوام طلبة الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية إلى أربع ساعات لليوم المدرسي بواقع ست حصص دراسية يومية تبدأ من 9 صباحاً لغاية 1:05 ظهراً، بواقع 30 حصة أسبوعية مدة كل منها 35 دقيقة، مع وقت استراحة 5 دقائق. أما اليوم الدراسي لمرحلة رياض الأطفال فلا يتعدى الساعتين يومياً من من 10 صباحاً حتى 12 ظهراً.

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