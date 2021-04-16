مجلس الوزراء يعتمد قرار إعادة تشكيل مجلس جامعة الإمارات برئاسة زكي نسيبة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قراراً بإعادة تشكيل مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة - المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة - لمدة ثلاث سنوات. ويأتي هذا القرار في إطار سعي جامعة الإمارات إلى تعزيز دورها الريادي بصفتها الجامعة الوطنية الأم، وذات رؤية مستقبلية تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وما يستلزمه النظام التعليمي من مواكبة هذه الاستراتيجية وتطوير المنظومة التعليمية.

ويضم المجلس الجديد في عضويته كلاً من معالي‏‏‏‏ مريم بنت محمد المهيري وزير دولة للأمن الغذائي، وسعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وطارق عبدالقادر بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، ومنى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

والدكتور عبدالله محمد الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية، وفيصل عبدالعزيز البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة، وطيبة عبدالرحيم الهاشمي الرئيس التنفيذي لأدنوك للغاز الحامض، واللورد آيجاي كيكار Chairman, UCL Partners and Professor of Surgery, University College London، والدكتور محمد علي الشرياني مدير إدارة شؤون المجتمع بالمجلس الأعلى للأمن الوطني، وآمنة الشامري العجمي، أخصائية تدريب وتطوير بشركة آمرك العسكرية كممثلة عن فئة الشباب.

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