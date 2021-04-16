مدارس حكومية تنتهي من توزيع الكتب معقمة

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

أفاد عدد من المدارس الحكومية بأنها انتهت أمس من توزيع كتب الفصل الدراسي الثالث معقمة على ذوي الطلبة. وكانت المدارس قد باشرت عملية توزيع الكتب المدرسية منذ الأحد الماضي، وفق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل تسليم الكتب مجمعة ومعقمة لكل طالب.

حيث خاطبت المدارس أولياء أمورهم للحضور وفق مواعيد محددة، ويتم استلامها من قبل شخص واحد فقط قد يكون حارس المدرسة، مع مراعاة التباعد الجسدي عند التسليم والاستلام.

وأوضحت إدارات المدارس أن الوزارة حرصت على توزيع الكتب بشكل مبكر حتى يتمكن الطلبة من بداية الفصل الدراسي والأخير مطلع الأسبوع المقبل وبحوزتهم جميع الكتب المدرسية، لافتين إلى أنها ستكمل عمليات توزيع الكتب خلال الأسبوع الأول للطلبة الذين لم يستلموا الكتب خلال هذا الأسبوع.

ولفتوا إلى أن الوزارة وضعت خطة لتوزيع الكتب المدرسية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كوفيد 19، منها ترك مسافة مترين أثناء استلام الكتب، والالتزام بلبس الأقنعة والقفازات، وغسل وتعقيم اليدين باستمرار.

وتابعوا أن الوزارة وضعت جدولاً محدداً لتوزيع الكتب على المدارس وبدورها تتابع كل مدرسة عملية توزيع كتبها على طلابها، موضحين أن الكتب تم تعقيمها قبل وبعد تجميعها وإرسالها للمدرسة، فضلاً عن تعقيم جميع السيارات المخصصة لنقل الكتب من المطبعة إلى المدارس مباشرة.

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