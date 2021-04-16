جامعة عجمان تفوز بجائزة «الوشن امباكت»

المصدر: عجمان - وام

فازت جامعة عجمان بجائزة «الوشن امباكت - Ellucian Impact» في مجال الابتكار لعام 2021 من بين 136 جامعة من جميع أنحاء العالم، 5 منها جامعات في الشرق الأوسط لجهودها المبتكرة لدعم الطلبة خلال جائحة كورونا.

وتم تكريم الجامعة خلال حفل توزيع الجوائز السنوي لـ Ellucian Impact «ألوشن امباكت» - أكبر مؤتمر عالمي للتكنولوجيا في هذه الصناعة.

يأتي التكريم ضمن سلسلة من النجاحات المتتالية التي تحصدها الجامعة آخرها كان صعود جامعة عجمان سلّم التصنيف العالمي للجامعات 2021 الصادر عن مؤسسة QS لتصبح ضمن أفضل 750 مؤسسة تعليم عالٍ على مستوى العالم، ولتكون ضمن أفضل 150 جامعة في العالم عمرها أقل من 50 عاماً.

وقالت لورا إبسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الوشن إن الفائزين بجائزة التأثير لهذا العام يجسدون حقاً ما يعنيه أن تكون مؤسسة متقدمة رقمياً يكون محور اهتمامها الطالب.

وثمن الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان اختيار جامعة عجمان لتفوز بجائزة Ellucian Impact «الوشن امباكت» في مجال الابتكار في هذا الوقت تحديداً والذي يؤكد مدى أهمية المساهمة في دفع مسيرة التطوير والابتكار في قطاع التعليم العالي بالدولة.

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