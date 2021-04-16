جامعة دبي تدشن حملة تبرعات لصالح الطلبة غير القادرين

المصدر: (دبي - وام)

أطلقت جامعة دبي بالتعاون مع رابطة خريجيها وجمعية بيت الخير حملة تبرعات لصالح طلبة الجامعة المتعسرين مالياً وغير القادرين على دفع الرسوم الدراسية المستحقة.

وتستمر الحملة طيلة رمضان المبارك وحتى نهاية مايو المقبل.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة إن الجامعة تقدم لطلبتها منحاً دراسية كثيرة ومتعددة.

وكل عام تتوجه خلال الشهر الكريم إلى أصدقائها وخريجيها وشركائها من مؤسسات حكومية من خلال حفلات خيرية سنوية وذلك من أجل التبرع والمشاركة في دعم الطلبة المتعسرين مالياً.

وتوجه بالشكر إلى جميع المتبرعين الذين قدموا مساعدات عينية ومالية خلال السنوات الخمس الماضية.

ودعت آمنة المرزاق مديرة مركز التدريب والتطوير الوظيفي ومكتب علاقات الخريجين في الجامعة جميع الخريجين والطلبة المقتدرين مادياً والمؤسسات وأصحاب الخير للمساهمة في الحملة ومساعدة طلبة الجامعة المتعسرين.

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