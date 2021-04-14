«الشارقة الخيرية» تقدم عدداً من الحواسيب لطلبة الجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة - البيان

تلقت الجامعة القاسمية صباح أمس عدداً من الحواسيب التي قدمتها جمعية الشارقة الخيرية لعدد من الطلبة الدارسين في الجامعة.

وأكد الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية على أهمية رؤية الجامعة وتواصل دورها الإنساني بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية وتعزيز الشراكة من أجل خدمة الطالب عبر تواصل المبادرات الداعمة لجودة التعليم.

ولفت في هذا السياق إلى ما تتطلع إليه الجامعة من نجاح للمنظومة التعليمية وتمكين كافة الطلبة والذين ينحدرون من دول العالم في تمكينهم من الاستفادة والتعامل مع التقنيات الحديثة والتجاوب مع التعلم عن بعد في الجامعة.

وأشاد الخلف بمبادرة جمعية الشارقة الخيرية المقدرة بتوفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي لطلبة الجامعة القاسمية لتمكينهم من الدراسة، لافتاً إلى دور هذه المبادرة ونتائجها في تعزيز شراكة الجامعة الدائمة مع كافة المؤسسات ومن بينها الجمعية لإفادة الدارسين من فرص التعليم المتاحة عبر توفير الحواسيب الحديثة وألا يكون هناك عائق يمنع الطالب من الاستفادة من التعلم عن بعد وتوظيف التطبيقات الحديثة.

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