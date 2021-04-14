ندوة بجامعة الإمارات تسلط الضوء على إسهامات حمدان بن راشد

المصدر: العين - وام

نظمت كلية التربية بجامعة الإمارات ندوة عن بُعد سلطت فيها الضوء على حياة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وألقت الدكتورة نجوى الحوسني، عميد كلية التربية بالإنابة كلمة أوضحت فيها جهود المغفور له في الميدان التربوي عبر مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز التي تعد شريكاً استراتيجياً للكلية منذ أكثر من عشرين عاماً قدمت خلالها دعمها المادي لأنشطة وفعاليات الكلية.

واستعرضت الندوة أهم إسهامات الفقيد وألقت الضوء على مسيرة حياته وأدواره ومساهماته في العديد من المجالات الطبية والتعليمية والاقتصادية وأهم المشاريع والمراحل الزمنية لتأسيس مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.

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