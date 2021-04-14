جامعة عجمان تقدّم منحتين بالشراكة مع «العجماني للأعمال الخيرية»

المصدر: (عجمان – البيان)

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عجمان ومؤسسة العجماني للأعمال الخيرية بهدف تفعيل التعاون والشراكة البناءة بينهما لخدمة المجتمع ومن أجل تقديم منحتين دراسيتين تهدفان إلى دعم تعليم الطلبة غير الميسورين في الجامعة.

وقع المذكرة عن مؤسسة العجماني هيثم صديق العجماني، بحضور محمد حمد دلوان الكتبي عضو مجلس الأمناء.

وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق عُقِد بين الطرفين لإنشاء صندوق جديد للهبات يوفر منحتين وقفيتين دراسيتين لجامعة عجمان.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: «نشكر مؤسسة العجماني للأعمال الخيرية على هذه المساهمة السخية والمهمة التي قدمتها، فسيساعد هذا الصندوق الطلبة المعسرين على التغلب على التحديات المالية في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة كما سيوفر لهم فرصًا جديدة».

يذكر أنّ جامعة عجمان ستحافظ على المبلغ الرئيسي الذي تقدّمه مؤسسة عجماني، وسيتم استخدام الإيرادات المتراكمة لتمويل المنح الدراسية للطلبة المتفوقين المعسرين. وقد وافق مجلس أمناء جامعة عجمان على أن توفر الجامعة مبلغًا مماثلًا بهدف مضاعفة المبلغ المتاح سنوياً.

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