إطلاق الجلسة الأولى من سلسلة «90 دقيقة من المعرفة التربوية»

المصدر: (دبي - البيان)

نظم المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي الجلسة الأولى من سلسلة «90 دقيقة من المعرفة التربوية»، وذلك يوم الاثنين الماضي تحت عنوان «مدارس المستقبل».

وتعتبر هذه الجلسات منصة تحاورية مهنية يتم فيها استعراض الدراسات والأوراق البحثية التي أصدرها وأنتجها المركز والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسات ومناقشتها مع أهل الاختصاص وأصحاب القرار باعتبارهم شركاء استراتيجيين للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي.

وتأتي هذه المبادرة تحقيقاً للهدف الثاني من الأهداف الاستراتيجية للمركز الإقليمي والذي يُعنى بإنتاج ونشر المعرفة الداعمة لسياسات التعليم والممكنة لتخطيط النظم التعليمية. وأكدت مهرة المطيوعي المدير العام للمركز أهمية استيعاب التسارع الذي حدث في التوجه نحو التكنولوجيا واستثمارها في ضمان عملية التعلم.

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