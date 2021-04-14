دراسة بجامعة العين تستهدف مادة «كوفيد 19» الفيروسية الأساسية

المصدر: (العين - وام)

يواصل باحثون في كلية الصيدلة بجامعة العين بقيادة الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة، والدكتور محمد غطاس نائب عميد كلية الصيدلة، العمل على مشروعهم البحثي الفائز بمنحة أكاديمية من مؤسسة الجليلة (عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) عن استهداف المادة الفيروسية الأساسية لفيروس «كوفيد 19» عن طريق مثبطات دوائية بما يساعد في علاجه.

ويرتكز هذا المشروع على اكتشاف مركبات عضوية صغيرة قادرة على تثبيط أحد الإنزيمات الحاسمة في دورة العدوى لهذا الفيروس (MPRO)، وذلك عبر استخدام نهج حديث وعصري يتم فيه الخلط بين أدوات حاسوبية متعددة والتجارب المخبرية.

وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض لجامعة العين أن البحث العلمي يمثل أحد رهانات دولة الإمارات في تعزيز تنافسيتها العالمية، مما جعلها تقطع مراحل متقدمة في مجال تطوير الأبحاث الطبية، وقد أثبتت التجارب أن الدولة بدأت تحصد ثمار التخطيط والرؤية الاستراتيجية الواعية التي تمتلكها قيادتنا الرشيدة، بتحقيقها إنجازات نوعية في القطاع الطبي. وأشار الدكتور عطاطرة إلى أنه يقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي مسؤولية كبيرة لإيجاد حلول مبتكرة للعديد من التحديات التي تواجه المجتمع، وذلك من خلال تطوير الأبحاث العلمية والطبية لاكتشاف المشاكل والتحديات وإيجاد حلول لها، والكشف عن المعلومات الدقيقة لإيصال الحقيقة للمجتمع في الوقت الذي تتضارب فيه المعلومات وتتكاثر الأخبار عبر قنوات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما تؤمن به جامعة العين وتسعى للعمل به وتطبيقه.

وحول أسباب العمل على هذا البحث يقول الدكتور محمد غطاس: «هدفنا أن تكون جامعة العين إحدى المؤسسات التي تسخر إمكانياتها العلمية والبحثية ضمن الجهد العالمي لمكافحة وباء كورونا وإيجاد دواء جديد للقضاء عليه».

أما عن النتائج المتوقعة من البحث فيقول: «نتوقع اكتشاف مركبات صغيرة ذات فاعلية ضد فيروس كورونا، بحيث تكون نواة لتطوير مشاريع مستقبلية يصدر عنها دواء ذو فاعلية سريرية».

وأضاف: «ما زلنا في المرحلة الثانية والتي يتم فيها اختبار هذه المركبات مخبرياً على إنزيم الـMPRO».

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