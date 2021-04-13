90 % حضور الطلبة مع بدء الفصل وكاميرات إجبارية لضبط العملية التعليمية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن المدارس الخاصة في الشارقة شهدت بداية اليوم الأول من الفصل الدراسي الأخير عودة 12 ألفاً و600 طالب وطالبة في التعليم المباشر داخل الصفوف الدراسية، وذلك بالنسبة لطلبة المدارس الأجنبية، فيما أكد مديرو مدارس خاصة بالشارقة وعجمان حضور نحو 90 % من الطلبة مع بدء الفصل الأخير وأن هناك كاميرات إجبارية لضبط العملية التعليمية.

وثمن علي الحوسني جدية إدارات المدارس الخاصة في الشارقة وفرق عملها والمرونة والتجاوب وروح الإيجابية التي تحلت بها، وتواصلها مع الهيئة من خلال تقديم خططها الدراسية، مبيناً أن الهيئة مستمرة في تقديم دعمها المعتاد لكافة المدارس، نظراً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به في خدمة التعليم، كما أن الاستعداد للقادم يأتي في إطار اتخاذ القرار المناسب استناداً للوضع الصحي والإجراءات الاحترازية، ومدى انحسار المرض من عدمه، لافتاً إلى أن توجه الهيئة سيكون متناغماً مع توجهات الدولة.

بروتوكولات

وأضاف أن الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي الشامل لإعادة فتح المدارس الخاصة في الإمارة للعام الدراسي 2020-2021 متضمناً السياسات والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتبعها المدارس الخاصة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، حيث تركز الوثيقة على وصف إجراءات الصحة والسلامة التي أوصت بها الجهات المعنية في الدولة، وذلك كله حتى يطمئن أولياء الأمور بأن هناك إجراءات احترازية تعمل عليها الهيئة للمحافظة على صحة أبنائنا الطلبة.

بدورهم، أكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة أن الدراسة في بداية الفصل الدراسي الثالث من عملية التعليم الهجين سواء أكان مباشراً أم عن بعد شهدت نجاحاً كبيراً ونسبة حضور تجاوزت 90 % من طلبة المباشر، و(عن بعد) والذين تفاعلوا مع العملية التعليمية ومع الحصص الدراسية بصورة جيدة دون ثغرات فنية عدا بعض الملاحظات التي تمثلت في تعثر بعض الطلبة في الدخول إلى بعض المواقع والمنصات التعليمية، فتم التغلب عليها، كما أن الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي لم تشهد عملية التعلم عن بعد عقبات فنية بالنسبة لإدارات المدارس، الأمر الذي سهل من تطبيقها في بداية الفصل الدراسي الحالي، كما تم إلزام الطلبة بضرورة تثبيت الكاميرات للمراقبة ولضمان سير اليوم الدراسي بالصورة المطلوبة.

استقرار

وأكد حسان صباح مدير مدرسة سما الأمريكية الخاصة بالشارقة أن اليوم الأول من التعليم الهجين في الفصل الأخير شهد استقراراً في الدراسة من أول يوم، خصوصاً وأن هناك تعاوناً مميزاً بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور الذين أصبحوا أكثر إدراكاً ودراية فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشى كورونا والمحافظة على أبنائنا الطلبة، كما أن هناك التزاماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية بنسبة 100 %، فتم فحص كافة المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، بالإضافة إلى فحص الطلبة من سن الثانية عشرة، لافتاً إلى أن هناك 1200 طالب وطالبة باشروا الدراسة مباشر في الفصول الدراسية، وما تبقى «أون لاين»، كما تم تشكيل لجان للتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور في حال وجود مشاكل فنية حتى يتم تجاوزها.

من جهتها، أكدت جمانة شحادة مدير مدرسة خليفة الهمزة الأمريكية الخاصة أنه تم وضع أفضل التصورات والسيناريوهات للتعاطي مع التحدي الوبائي والرقمي المصاحب له، ولتحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية وتوفير بيئة آمنة وصحية بعد قرار استئناف التعلم المباشر في الفصل الدراسي الأخير، فقامت الهيئة الإدارية والتدريسية بعقد اجتماعات مكثفة خلال عطلة الربيع لوضع خطط متكاملة لاستقبال الطلبة ضمن مسارَي التعلم المباشر والافتراضي، تم التأكيد من خلالها على ضرورة تهيئة المبنى بكافة احتياطات السلامة والأمن بالاتساق مع كافة التحديثات التي تَرِدنا وفي أهمها التواصل مع الموظفين وأولياء الأمور بما يتعلق باشتراط إجراء الفحوصات الخاصة بالخلوّ من «كوفيد19» قبل دخول الحرم المدرسي للكادر كاملًا، والتشديد على الالتزام بفترة الحجر المنصوص عليها في حال السفر خلال العطلة لكافة الفئات، بالإضافة لإجراءات التعقيم العميق وقياس درجات الحرارة ومراقبة الطاقة الاستيعابية لكافة الصفوف.

ضمان

وقالت نادية فاروق مدير مدرسة العمداء الدولية بعجمان إن إدارة المدرسة ومنذ وقت مبكر أوجدت بيئة مشجعة ومحفزة للتعليم الإلكتروني بتوفير الموارد والأجهزة اللازمة لضمان الحماية الإلكترونية لكافة الصفوف الدراسية، كما بدأت إدارة المدرسة في تطبيق التعلم الهجين منذ 7 سنوات من خلال تدريب المعلمين والمعلمات بشكل مستمر على استخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية الأمر الذي يسر الدراسة عن بعد بصورة كبيرة دون منقصات تذكر، حيث بلغت نسبة حضور الطلبة في اليوم الدراسي الأول عن بعد 90 %، مبينة أن عدد الطلبة الدارسين حالياً 400 طالب وطالبة، كما تم العمل بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي نادت بها الجهات المختصة، إضافة إلى أن هناك 75 % من الطاقم التدريسي والإداري أخذوا الجرعة الثانية من اللقاح، وتم إلزام المعلمين والمعلمات والإداريين بضرورة إجراء فحص كورونا الدوري، لضمان بيئة صحية سليمة للطلبة.

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