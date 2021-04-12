«دبي التعليمية» تكرّم الأخصائيين المتميزين

المصدر: دبي – البيان

كرمت إدارة منطقة دبي التعليمية أخصائي الرقابة المتميزين، وهم هدى السيد محمد، وهدى الملا، ولطيفة البذالي في قسم الرقابة التعليمية لأدائهم في الأسئلة المهارية والفنية لاختبار محور المعرفة لعام 2020، وعلى الجهود المتميزة، التي أداها المكرمون.

وبهذه المناسبة، أكدت غاية المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية حرص المنطقة التعليمية على تكريم أصحاب العطاء والإنجازات، مشيدة بما قدموه في خدمة التعليم، لأنه بداية طريق النجاح لمن يأتي بعدهم، وأن المسيرة تتواصل بجهود الجميع، وبروح المثابرة والإصرار على النجاح.

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