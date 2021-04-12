جامعة أبوظبي تتصدر تصنيف جهود ومعدلات التوظيف بين الخريجين في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

تصدرت جامعة أبوظبي قائمة أفضل الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث جهود ومعدلات التوظيف بين خريجيها، محتلة المركز الثالث على مستوى الوطن العربي، وذلك وفقاً للتصنيف والاستبيان العالمي للتوظيف 2020 (GEURS)، وهي دراسة نشرتها شركة الاستشارات الفرنسية «إيميرجينغ» ومؤسسة «تايمز» للتعليم العالي.

ويقدم الاستبيان بيانات وتحليلات حول الاستراتيجيات التي يمكن أن تساهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالتدريب العملي في المستقبل وكذلك أبرز مؤشرات التوظيف بين الخريجين. وشارك في الاستبيان هذا العام 9000 شركة توظيف من أكثر من 22 دولة لتقييم نسب التوظيف لـ6000 مؤسسة أكاديمية حول العالم.

واستعرض التصنيف جهود جامعة أبوظبي في التركيز على جودة التعليم واستراتيجيتها لمواجهة تحديات التدريب المستقبلية، وأدائها التوظيفي للخريجين. وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الجامعات المصنفة في التقرير، إلا أن جامعة أبوظبي استطاعت الاحتفاظ بترتيبها ضمن أفضل 160 جامعة على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، قال البرفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «نعتز بالنتائج التي أظهرها التصنيف والاستبيان العالمي للتوظيف 2020، والتي تؤكد على استثماراتنا الاستراتيجية في التعليم والتعلم ومساعينا المتواصلة لتحقيق أعلى مستويات التميز في القطاع الأكاديمي، مستندين في ذلك إلى الدور الاستثنائي الذي يلعبه أعضاء الهيئة التدريسية المتميزون لتوفير تجربة أكاديمية تعززها المناهج المعتمدة عالمياً لإثراء مهارات طلبتنا داخل القاعات الدراسية وخارجها وإرساء مقومات متينة لاكتساب المعرفة.

وتعكس مثل هذه التصنيفات جهودنا لتعزيز مواهب الطلبة وقدراتهم للمساهمة في بناء اقتصاد متين ومجتمع متماسك في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، حيث تعد مهارات العمل المستقبلية ومواجهة التحديات العملية جزءاً محورياً ضمن منظومتنا الأكاديمية.

إمكانيات

وأضاف البرفيسور وقار:»تكمن غايتنا في مساعدة الطلبة على حشد إمكانياتهم الأكاديمية بالكامل وتزويدهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة لدخول سوق العمل وتولي وظائف هامة، ودعم تطورهم الشخصي كأفراد مستقلين ومنتجين.

وإننا في جامعة أبوظبي نعتبر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بمثابة مجتمع من الباحثين يسعون معاً إلى اكتساب المعرفة، ويدعمهم في ذلك أعضاء الهيئة الإدارية والمرافق المتطورة التي توفرها الجامعة.

وتسعى جامعة أبوظبي لتزويد طلبتها ببرامج متطورة ومتقدمة تلبي احتياجات السوق، وتقديم الإرشاد المهني، والخبرة العملية في المختبرات، وفرص التدريب في شتى المجالات، وكذلك توفير المنصات التي تمكنهم من استعراض مهاراتهم وقدراتهم. وتواصل الجامعة أيضاً تقديم تجربة تعليمية متميزة وبيئة طلابية تزودهم بالكفاءات اللازمة للتفوق في سوق العمل.

ومن بين أكثر من 50 برنامجاً دراسياً على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، تقدم الجامعة برامج جديدة في بكالوريوس العلوم في تحاليل المختبرات الطبية، علم الوراثة الجزيئية والطبية، التغذية والحميات، الهندسة الطبية والحيوية، هندسة البرمجيات، والهندسة الصناعية، وبرامج تخصصية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وبرامج الإنتاج الإعلامي. كما تعتبر كلية إدارة الأعمال بالجامعة من بين أبرز وأهم برامج ماجستير إدارة الأعمال في المنطقة.

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