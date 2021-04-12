"التربية" تفتح باب التسجيل في اختبارات تراخيص المهن التعليمية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

فتحت وزارة التربية والتعليم ‏متمثلة في إدارة الترخيص المهنية باب التسجيل في "الاختبارات المهنية" المؤهلة للحصول على ترخيص المهن التعليمية ‏مستهدفة المعلمين، من مستوى أول رياض أطفال حتى الصف الثاني الابتدائي، ومعلمي الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية، والقيادات المدرسية.

‏وأوضحت الوزارة أن معلمي الطفولة المبكرة سيخضعون للاختبار المهني في الطفولة المبكرة من مستوى أول رياض أطفال للصف الثاني ومزمع عقده بتاريخ 22 مايو المقبل.

‏كما أعلنت عن فتح باب الحجز لاختبار القيادات المدرسية المزمع عقده بتاريخ 22 مايو المقبل، إيمانا منها بأهمية تحقيق هدف دولة الإمارات في ترخيص الكوادر العاملة في القطاع التعليم.

وشددت الوزارة على أهمية حجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني من خلال صفحة الحجوزات على أن يكون آخر موعد للتسجيل في الاختبار المهني الطفولة المبكرة والقيادات المدرسية في 21 أبريل الجاري.

‏كما فتحت الوزارة باب التسجيل في الاختبارات التخصصية والمهنية للمعلمين الحلقة الثانية والثالثة ‏المزمع عقده في 19 يونيو المقبل، موضحة أن باب التسجيل مفتوح في ست اختبارات وهي : الاختبار المهني لمعلمي الحلقة الثانية والثالثة واختبار اللغة العربية للحلقة الثانية والثالثة، واختبار tesol حلقة ثانية وثالثة، واختبار كيمياء، وأحياء وفيزياء على أن يكون آخر موعد للتسجيل في الاختبارات 18 مايو المقبل.

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