تعاون بين «تريندز» وجامعة الإمارات

المصدر: دبي- البيان

وقّع «تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين في المجالات المشتركة.

ووقَّع المذكرة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» والأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة تأكيداً للروابط بين الطرفين، وسعياً إلى توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة لديهما، وتعزيز سبل التعاون والشراكة بينهما في المجالات المعرفية والبحثية التي تهم الطرفين.

وتتضمن مجالات التعاون بين الطرفين إجراء البحوث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة في مجال الدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاستشرافية والميدانية، وتبادُل الخبراء والباحثين والزملاء غير المقيمين لدى الطرفين والاستفادة من خبراتهم، وإقامة وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة وتنظيمها، بما في ذلك المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل والمحاضرات، وتبادل الإصدارات العلمية، وإصدار المطبوعات المشتركة، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والبحوث المتاحة لدى كل طرف.

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