تكريم الطلبة المتفوقين في كلية الشرطة

المصدر: دبي - البيان

كرّمت كلية الشرطة الطلبة المتفوقين والمتميزين من أبنائها المرشحين في الدفعتين 33 و34، تقديراً لهم على الأداء المتميز الذي قدموه أثناء دراستهم.

وقلد العميد وليد سالم الشامسي قائد كلية الشرطة، شارات التفوق للطلبة المرشحين المتفوقين أكاديمياً وقيادياً وتدريبياً ومسلكياً.

معايير

وأكد الشامسي استمرار كلية الشرطة في تأهيل وتخريج كوادر شرطية متميزة ومؤهلة وفق أفضل المعايير الدولية وأرقى مستويات التدريب لتحمل مسؤوليات العمل الشرطي بكفاءة وجهوزية، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

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