إلزام الهيئات الإدارية والتدريسية في دبي بفحص «كورونا» كل 7 أيام

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

يستأنف، اليوم، طلبة المدارس الخاصة التي تطبق المناهج البريطاني والأمريكي في دبي، دراسة الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري لكل الصفوف بنظام «التعليم الهجين»، وأكدت إدارات المدارس جاهزيتها لاستئناف الدارسة بعد إجازة استمرت أسبوعين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وبروتوكول عودة الطلبة للصفوف الدراسية المعمول بها.

ومن جهتها أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن إلزام العاملين في مؤسسات التعليم الخاص بدبي اعتباراً من اليوم القيام بإجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 7 أيام، الذين اختاروا عدم أخذ اللقاح وعلى كل الكوادر المؤهلة للتطعيم، مؤكدة أن إجراء فحص PCR إلزامي في حال ظهور أعراض (كوفيد 19).

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يطبق على كل الكوادر العاملين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس والجامعات والمعاهد التدريبية، حيث يشمل كوادر الدعم، والكوادر بعقود خارجية، علاوة على الكوادر غير المنتظمة والكوادر بدوام جزئي.

وشددت الهيئة على أهمية الاطلاع على الدليل الإرشادي، الذي أصدرته هيئة الصحة بدبي، للوقوف على شروط الأهلية لأخذ اللقاح، والتعرف على المجموعة المتنوعة التي وفرتها دبي من اللقاحات.

وأكدت الهيئة أهمية إجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 7 أيام على كل الكوادر المؤهلين، والذين لم يأخذوا اللقاح، سواء كانوا يعملون في مقار عملهم أو عن بُعد.

ضوابط

وأفادت الهيئة بأنه ليس من الضروري إجراء فحص مسحة الأنف PCR أثناء فترة العطلات، وذلك للكوادر المؤهلة، ولا ينبغي إجراء فحص PCR كل 7 أيام في حال لم يكن مؤهلاً حالياً لأخذ اللقاح، أو في حال الحصول على الجرعة الأولى.

ومن جهة أخرى حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي دوام طلبة المدارس الخاصة في دبي خلال شهر رمضان الفضيل بما لا يتجاوز 5 ساعات يومياً، مع منح كل مدرسة خاصة المرونة الكافية لتحديد موعد بداية ونهاية الدوام المدرسي، بما يتناسب مع احتياجات واختيارات أولياء الأمور وخطط الجاهزية المعتمدة للعام الدراسي الجاري في كل مدرسة خاصة بدبي.

جهود

ومن جانبه قال كريغ دايتش نيكلز مدير مدرسة السلام، إن مدرسته تستكمل جهودها في مواصلة العملة التعليمية، وفق خطط وبرامج تجلى صداها في تهيئة المجتمع المدرسي على نحو مثالي ومطلوب للانتقال إلى أجواء دراسية مواتية، يطمح الجميع لأن يكون سلساً ومثالياً ومنضبطاً إلى أبعد حد.

وأوضح أن الهيئات الإدارية والتدريسية عملت على توزيع تقارير الأداء وتنظيم اجتماعات افتراضية مع أولياء الأمور خلال الإجازة، وحرصوا على تحليل النتائج والخروج بمبادرات لرفع مستويات الطلبة وتعزيز مستويات الطلبة المتفوقين.

وقال عبد الرزاق حاج مواس مساعد مدير مدرسة الاتحاد الخاصة- الممزر: «تم إعداد حزمة من الخطط والبرامج التطويرية والأنشطة المختلفة، لضمان انطلاقة فاعلة مع استقبال الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية وتوفير مناخ إيجابي وبيئة جاذبة ومحفزة تعزز الحماس والدافعية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مباشرة بين أولياء الأمور والكادر التعليمي، لتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة، ما يسهم في دعم العملية التربوية».

وفي إطار استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أفاد بأن نسبة كبيرة من الكوادر التدريسية والإدارية قد تلقوا لقاح (كوفيد 19)، ويتعين على الكوادر المؤهلين للتطعيم، والذين اختاروا عدم أخذ اللقاح، القيام بإجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 7 أيام لضمان صحة وسلامة الجميع.

استبانة

قال محمد أحمد درويش المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة: «إن الفريق المختص في الهيئة أجرى استبانة تفصيلية لجميع المدارس الخاصة في دبي، لتحديد مواعيد الدوام المناسبة لطلبتها خلال شهر رمضان المبارك، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التغذية الراجعة من أولياء الأمور قبل اختيار المواعيد المقررة لكل مدرسة، وذلك بما يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل لدى المجتمع المدرسي، ومراعاة هذا الجانب عند إسناد الواجبات المنزلية والمهام الأخرى للطلبة».

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