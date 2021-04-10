جامعة دبي تقدم مواد تعليمية مجانية لطلبة المرحلة الثانوية

المصدر: دبي – البيان

أطلقت جامعة دبي برنامجا لتقديم مواد تحضيرية مجانية لطلبة مدارس المرحلة الثانوية لإعدادهم للالتحاق بالجامعات، والتي يتم تنفيذها لأول مرة في جامعات الدولة.

يسهم البرنامج في تمكين طلبة المدارس الثانوية العامة وللمرة الأولى من تجربة الحياة الجامعية من خلال التسجيل في دورات تحضيرية بدون رسوم دراسية مع طلبة جامعة دبي للتعرف على بيئة التعليم في الجامعة واكتساب الخبرات المختلفة، كما أن هذه المواد تتضمن برامج مرخصة وموصى بها من قبل وزارة التربية والتعليم وتشمل مجالات متعددة أبرزها تطبيقات الكمبيوتر واللغة الانجليزية والثقافة الإماراتية والدراسات الإسلامية.

وأشارت الجامعة إلى أن التسجيل في البرنامج مفتوح لجميع طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدارس الثانوية العامة وكذلك للطلبة الذين يدرسون حاليا في الإمارات.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة إن دورنا هو تسهيل التعليم وتقديم المساعدة لطلبة المدارس الذين سيقبلون على المرحلة الجامعية وأن هذه الفرصة توفر تجربة فريدة ومهمة للطلبة كما وأنها تعزز قدراتهم ومهاراتهم.

وأكد أهمية هذا البرنامج ودوره في تيسير التعليم العالي في الدولة وفي الوقت نفسه الحفاظ على جودة التعليم في الجامعات التي كانت وما تزال الصرح المعرفي الحقيقي لقياس تطور الشعوب ومستقبل الأجيال.

ودعا الطلبة المؤهلين لدخول الجامعات أن يختاروا التعليم في المجالات العلمية والمرتبطة بالتقنيات المتطورة والحديثة في المجالات كافة لأنها تساهم في تطور الدولة إضافة إلى أنها بوابة الحصول على وظائف المستقبل وخاصة مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتقنيات المعلومات والتقنيات الحيوية.

وأوضحت سمر سعيد مسؤولة قسم القبول واستقطاب الطلاب أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز ثقافة الحياة الجامعية لدى طلبة المدارس ودمجهم مع الطلبة المنتظمين في الدراسة مما يساهم في كسب خبرات علمية وعملية تشجعهم وتكسر حاجز الخوف من الانتقال إلى المرحلة الجامعية.

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