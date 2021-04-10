أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تنظم ملتقى تحديد بدايات شهري رمضان وشوال فلكياً

المصدر: الشارقة - وام

تنظم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، «ملتقى الشارقة لتحديد بدايات شهري رمضان وشوال 1442 هجري فلكياً»، غداً «الأحد»، عبر منصات التواصل عن بعد لضمان الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية في دولة الإمارات.

يهدف الملتقى إلى التعريف بطرق ووسائل تحري هلال شهر رمضان، وشروط رؤية الهلال من الجانب الديني والعلمي، والتحري البصري مقارنة بالحساب الفلكي والمعايير الحديثة، وأهمية الحساب الفلكي في تحري الهلال، ومناقشة وسائل تحديد بداية شهر شوال، إلى جانب مواضيع وجلسات حوارية تعليمية مختلفة يقدمها عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال في دولة الإمارات.

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