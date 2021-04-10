الأكاديمية الأولى بعجمان تنال اعتماداً دولياً

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكد الدكتور عبدالرحمن سالم عبدالله رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مدرسة الأكاديمية الأولى في عجمان أن إدارة المدرسة حصلت على الاعتماد الدولي من مؤسسة الاعتماد الأكاديمي الدولي الأمريكي (كوقنيا) بمعدل 313 درجة والمعدل الدولي يعادل 275 درجة، حيث تحصلت على أعلى 10 معايير دولية، والذي يعد الاعتماد الأول الذي تحصل عليه مدرسة في المناطق الشمالية، حيث يمكن خريجيها من اعتمادات شهاداتهم الدراسية في العديد من دول العالم، كما أن الدراسة بدأت في العام 2012 من الروضة إلى الثاني عشر وتطبق المنهاج الأمريكي، فتم تخريج فوجين منتشرين على مختلف الجامعات التي تطبق المنهاج الأمريكي وتحافظ على القيم الإماراتية والحرص على اللغة العربية، فتم اختيار المنهج بناء على دراسة، كما تم تطبيق البرامج الإلكترونية من قبل الجائحة من خلال دمج أحدث التقنيات الحديثة في التعليم وطرق التدريس، إضافة إلى تحديث المنصة والشبكة بشكل عام، إضافة إلى الخطط المستقبلية التي تم وضعها وفريق العمل الذي تم تشكيله لمجابهة أي تحديات تقنية يواجهها الطلبة، مبيناً أن المدرسة حالياً يدرس بها ألف و723 طالباً وطالبة، كما أن 85 % من الطلبة من المواطنين.

برامج

وأكد الدكتور صبحي يونس أبو حطب مدير قسم البنين ونائب مدير المدرسة أنه تم وضع برامج تنمية مهنية لتطوير الكادر التدريسي والإداري والذي تم اختياره بعناية فائقة، إضافة إلى تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية التي نادت بها الجهات ذات الاختصاص حفاظاً على صحة الطلبة والهيئة التعليمية والإدارية، وخلال العام الماضي زار 15 طالباً وكالة الفضاء (ناسا) والتقوا برواد الفضاء، إضافة إلى زيارة جامعة أكسفورد التي تحصلوا خلالها على دورة في اللغة الانجليزية، مبينا أن إدارة المدرسة تحصلت على درجة عالية من الاعتماد الدولي من مؤسسة (كوقنيا) ما يدفع إدارة المدرسة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التطوير في الأداء، وفي السابق حصلت المدرسة على الاعتماد لمدة 5 سنوات، وفق 3 محاور: محور الإدارة، ومحور الموارد والمصادر، وأخيراً محور التعليم والتعلم والمنهاج، فتم الاعتماد من خلال جلسة (عن بعد)، ما يعد إنجازاً يضاف إلى رصيد المدرسة.

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