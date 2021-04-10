جامعة الشارقة تثقّف 268 شاباً حول الوقاية من الجريمة

المصدر: (الشارقة – البيان)

استفاد 268 مشاركاً من محاضرة تحت عنوان «الشباب والوقاية من الجريمة» عقدها مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة.

قدم للمحاضرة الدكتور أحمد فلاح العموش، أستاذ علم الجريمة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، وذلك بهدف توعية شريحة الشباب بكيفية الوقاية من الجريمة.

وفي البداية، رحب الدكتور راضي الزبيدي، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالمشاركين الذين بلغ عددهم 268 مشاركاً من داخل وخارج الجامعة، وأوضح أن إحدى مهام مركز التعليم المستمر والتطوير المهني هي العمل على تنمية المجتمع وتطويره من خلال طرح العديد من البرامج المهنية التي تعمل على سد حاجة المجتمع في مختلف المجالات، وأضاف مثل هذه المحاضرات تهدف إلى تثقيف وإطلاع أفراد المجتمع على أحدث المشكلات وكيفية مواجهتها.

تدابير

من جهته، تناول الدكتور أحمد فلاح العموش في المحاضرة محاور عدة، ومنها التدابير المجتمعية والبرامج الوقائية، والأنشطة المجتمعية للوقاية من الجريمة، والشباب والخطورة الاجتماعية، والبرامج الوقائية لحماية الشباب من أخطار الجريمة، والشباب وتحسين نوعية الحياة وتفعيل منظمات الضبط المجتمعي.

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