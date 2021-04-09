باحثة من جامعة الشارقة تفوز بجائزة «الجامعات العربية»

المصدر: الشارقة – البيان

فازت طالبة الماجستير بلسم الكوز بقسم علوم الحاسوب بكلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة بالمركز الثاني في جائزة «اتحاد الجامعات العربية لأفضل أطروحة ماجستير في الذكاء الاصطناعي»، عن أطروحتها للماجستير التي تحمل عنوان «تحليل حركة المرور على الطرق والتنبؤ بها من خلال دمج البيانات من مواقع الشبكات الاجتماعية المتعددة» والتي أشرف عليها الدكتور زاهر الأغبري بقسم علوم الحاسوب بكلية الحوسبة والمعلوماتية، وشارك في الجائزة العديد من رسائل الماجستير من جميع أنحاء الدول العربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية والذي عقد الأربعاء الماضي بحضور رؤساء الجامعات العربية، وهدفت الرسالة إلى تصميم وتطوير نظام فعال وسريع يقوم بالكشف والتنبؤ بالازدحام المروري عن طريق تحليل بيانات متعددة المصدر ومتعددة اللغة من مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أدى تزايد شعبية تطبيقات ومواقع المدونات الصغيرة إلى إنشاء تدفقات كبيرة من البيانات ذات العلامات الجغرافية. توفر هذه البيانات فرصة كبيرة للباحثين لاكتشاف الأحداث والتنبؤ بها، فإن الكشف عن حركة المرور وحالة الطرق والتنبؤ بها يعد ذا أهمية كبيرة لمختلف التطبيقات، مثل أنظمة النقل الذكية.

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