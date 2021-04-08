جامعة أبوظبي تفوز بمسابقة الروبوتات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن فوز فريق من جامعة أبوظبي بالنسخة الثالثة من مسابقة الروبوتات، وهي مسابقة سنوية تجريها الشركة لطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، لتصميم وتصنيع روبوتات صناعية لاستخدامها في مصاهر الألمنيوم التابعة لها.

وتهدف مسابقة الروبوتات إلى توفير تجربة واقعية لطلاب الهندسة في علم الروبوتات والأتمتة والبيانات الضخمة والمكونات الجوهرية للثورة الصناعية الرابعة (4.0) واكتساب أهم المهارات اللازمة لتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات والتي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».

وخاض فريق جامعة أبوظبي الفائز المنافسة ضد فريقين آخرين من جامعة أبوظبي وفريق واحد من جامعة هيريوت وات، والذين تأهلوا جميعاً للوصول إلى الجولة النهائية من المسابقة بناءً على جودة خطة الابتكار والتصاميم المبدئية المقترحة، حيث موّلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الفرق الأربعة المنافسة لتطوير وتصميم النماذج الأولية.

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