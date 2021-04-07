طالبتان تبتكران تطبيقاً ذكياً يوفر تجربة تسوقية آمنة وسلسة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

ابتكرت الطالبتان أمة العليم القاضي، وهدى محمد اليحيى، في جامعة الوصل بدبي، تطبيقاً ذكياً يسمي (Scan Me App)، ذا استخدامات عدة، تذلل الصعوبات التي قد يواجهها المستهلكون خلال عملية التسوق، لا سيما خلال جائحة «كوفيد 19»، وشهر رمضان الفضيل، وخلال فترة مهرجان التسوق، وحتى في الأيام العادية، بهدف توفير تجربة تسوق ممتعة وآمنة.

دراسة ميدانية

وأشارت الطالبتان إلى العقبات التي قد يواجهها بعض المستهلكين أثناء عملية التسوق، والتي رصدتها دراسة ميدانية، أجريت عبر استبيان قامتا بتوزيعه على عدد من المشاركين، أظهرت نتائجه عدداً من العقبات التي يواجهها الأفراد خلال عملية التسوق، لا سيما مع وجود «كوفيد 19»، وإقبال المستهلكين على شراء المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في شهر رمضان.

وأوضحتا أن أبرز العقبات التسوقية، تمثلت في الازدحامات خلال فترة العروض والتنزيلات، التي تقدمها بعض المحال التجارية، الأمر الذي قد لا يوفر مسافات أمان بين المتسوقين، إلى جانب صعوبة قياس الملابس وإرجاعها، في حال كانت غير ملائمة في القياس، لا سيما الملابس الداخلية.

كل هذه التحديات، دفعت الطالبتين لابتكار تطبيق ذكي يسهل عملية التسوق، ويحولها إلى عملية ممتعة، حيث يمكنه حساب مقاسات الأفراد الصحيحة، وتسجيلها وتخزينها داخل التطبيق، وبالتالي يمكن للمتسوق شراء الملبوسات بكل سهولة ويسر، لدى زيارته لأي متجر، أو حتى عبر التسوق الإلكتروني، حيث تظهر المقاسات المطلوبة جاهزة عن طريق التطبيق الذكي، ما يضمن حصول الأفراد على القياسات الصحيحة للملبوسات.

مسافة أمان

ومن ناحية أخرى، فإنه أيضاً ينبه المتسوقين لضرورة ترك مسافة أمان بينهم، من خلال إصدار صوت تحذيري في حال تجاوز المسافة المقررة من قبل الجهات الصحية، وهي متران بين بعضهم البعض.

وأشارتا إلى أن التطبيق يعزز مفهوم المدن الخالية من الأوراق، حيث يمكن للمستخدم، الاعتماد على الحلول الرقمية، والتخلص من الورق الذي يدون عليه الملاحظات، أو الأشياء المهمة، حيث أصبحت تتوافر حالياً تطبيقات كثيرة لتنظيم الوقت والمواعيد، بدءاً من قوائم التسوق الرقمية، وصولاً إلى تطبيق خطة لتنظيف البيت.

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